Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что готов возглавить парламентскую делегацию, которая "заберет" из США задержанную россиянку Марию Бутину, сообщает "РИА Новости".
Слуцкий подчеркнул, что МИД и российские консульские учреждения прилагают все возможные усилия для разрешения ситуации с задержанием гражданки РФ.
"Мое личное мнение: надо ехать и забирать. Другое дело, что нас там пока не ждут", — сказал Слуцкий на пресс-конференции, подчеркнув, что российская сторона должна в полный голос заявлять о надуманности и безосновательности обвинений в адрес Бутиной.
"Необходимо добиваться освобождения. Я с большим удовольствием вошел бы и возглавил парламентскую делегацию, которая ее заберет. Но для того, чтобы ее забрать, необходимо убедить тех, кто принимает решения, в том, что это превращает США из паритетной державы в державу, которая по своему усмотрению распоряжается судьбами целых стран и отдельных личностей тоже", — подчеркнул Слуцкий.
Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.
Комментарии
Захотелось Лёне и Машку назвать «Зайчуткой» и потрогать за лобок.