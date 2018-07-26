СМИ сообщили об экстренной госпитализации артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. По Сети распространился скриншот с сообщением о госпитализации, а очевидцы поделились с журналистами подробностями, пишет "Газета.Ru".
"Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его", — приводит starhit.ru слова собственного источника.
Супруга артиста не стала опровергать или подтверждать эту информацию. Пресс-секретарь депутата отметила, что сейчас Кобзон чувствует себя не лучшим образом: "Он нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит".
Иосиф Кобзон более 13 лет борется с онкологическим заболеванием. Ранее в программе "Пусть говорят" он признался, что с этим недугом также столкнулись и его знаменитые коллеги.
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