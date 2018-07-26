Lada Priora перестала привлекать россиян

Россияне перестали покупать Lada Priora, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные о продажах в июне и первые месяцы этого года.
В первый летний месяц было реализовано всего 899 автомобилей Lada Priora. А в остальные месяцы этого года модель продавалась следующим образом: 1 147 штук (январь), 1 320 штук (февраль), 1 104 штуки (март), 1 053 штуки (апрель), 945 штук (май).
Таким образам, с февраля покупательский спрос на Priora неуклонно снижался и на начало июля составил менее 1 000 автомобилей.
16 июля АвтоВАЗ подтвердил информацию, что автомобиль покинет сборочную линию в Тольятти в конце этого месяца. В компании добавили, что коллектив сборочной линии № 3 сосредоточится на производстве семейства Lada 4x4, которое до сих пор пользуется стабильным спросом в России и практически на всех экспортных рынках.
Комментарии