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Поклонскую "травят" в Госдуме из-за отказа поддержать пенсионную реформу

, ИА "Амител"
Неверов обратил внимание, что Поклонская нарушила решение фракции о консолидированном голосовании

Фото: 24segodnya.ru

Руководитель "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что Наталья Поклонская из-за отказа поддержать пенсионную реформу должна решить, готова ли она и дальше работать в "коллективе", пишут "Ведомости". Уже поднят вопрос о сдаче мандата. Кроме того, соратники по партии сорвали заседание Комиссии Госдумы по доходам, где председательствует Поклонская — никто из единороссов не пришел на мероприятие. Более плотно ее судьбой пообещали заняться осенью, когда депутаты вернутся с каникул. 

Поклонская стала единственным депутатом от "Единой России", проголосовавшим против пенсионной реформы. Неверов напомнил, что в список партии на выборах в Госдуму Поклонскую включили не на региональной конференции, а на съезде "Единой России". По словам Неверова, это накладывает на нее особую ответственность.

"Поэтому примите для себя решение", — заочно обратился Неверов к Поклонской, сообщает "Интерфакс". 

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Поклонская должна сдать свой депутатский мандат, лидер фракции ответил: "А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам".

Неверов обратил внимание, что Поклонская нарушила решение фракции о консолидированном голосовании в первом чтении за законопроект о пенсионной реформе. При этом она занимает в парламенте важные должности — зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и руководителя комиссии по проверке достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов, отметил Неверов. 

"Эти должности — фракционные. Они ей предлагались фракцией", — подчеркнул Неверов.

Впрочем, сама Поклонская заявила, что не собирается сдавать депутатский мандат, подчеркнув, что она была избрана в Госдуму. "Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому — нет", — добавила она.

24 июля в интервью "Комммерсант FM" Поклонская заявила, что никто из членов фракции не осуждал ее за ее решение: "Абсолютно рабочая обстановка, у нас же не 1937 год, в конце-то концов". 

Как сообщает "Интерфакс", после "выходки" Поклонской сразу возникли вопросы и по соответствию занимаемым ею должностям.  "Если говорить о работе Поклонской в должности зампреда комитета, на этом поприще она себя особо не проявляла. А комиссия, которую она возглавила, собралась на заседание почти через год", — рассказал источник в Госдуме.

К слову, в четверг, 26 июля, никто из депутатов "Единой России" не пришел на состоявшееся заседание комиссии по доходам. Собеседник "Ведомостей" во фракции заявил, что единороссы сознательно бойкотировали заседание комиссии — это было согласованное решение в ответ на голосование Поклонской против законопроекта о пенсионной реформе. Из 17 человек на заседание пришли только двое депутатов от "Справедливой России" и КПРФ.

Поклонская отметила, что доложит о срыве заседания спикеру Госдумы Вячеславу Володину

В "Единой России" уже заявили, что вопрос об ответственности Поклонской, вопреки решению фракции проголосовавшей в первом чтении против законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию, будет рассмотрен, когда депутаты соберутся после каникул на осеннюю сессию.

На просьбу "Интерфакса" уточнить, какие именно меры могут быть приняты в отношении Поклонской, Неверов пояснил, что решение будет приниматься не им одним, а коллегиальным органом фракции. "У нас есть президиум фракции, обсудим", — сказал он.

19 июля Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. "За" проголосовали 328 депутатов, "против" — 104. Восемь депутатов из фракции "Единая Россия" под разными предлогами отсутствовали на этом заседании. По некоторым данным, парламентарии просто не хотели поддерживать законопроект, поэтому "придумали" причину для отсутствия. В частности, не пришел на заседание Сергей Железняк, который, как сообщалось ранее, после этого написал заявление об отставке с поста замсекретаря генсовета партии. Единственной проголосовавшей против законопроекта от "Единой России" оказалась Поклонская.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.07.2018 09:08
- гость -

сильная женщина. не испугалась "фракции"

0  0
27.07.2018 09:09
гость

Ей бандеровцы смертный приговор вынесли, куда попал Неверов с его травлей?

0  0
27.07.2018 09:14
- гость -

какая мерзость везде творится - что это вообще

0  0
27.07.2018 09:17
- гость -

Если на костре не сожгут то из Думы выпнут - чистых быть не должно. Очередной повод наморщить лоб населению - ведь это оно неверовых двигает!!!

0  0
27.07.2018 09:17
хок

Она единственный у кого среди избранников оказались признаки мужчины. Браво!

0  0
27.07.2018 09:18
- гость -

Пройдёт n лет. Поклонская и Железняк будут уже в других фракциях, но их поступок не забудут. И это сыграет им на руку, особенно при выборе новой власти. Так что всё это не зря, когда не пошли против своей совести. Отбирать деньги у детей и пенсионеров - это последнее. Нынешних пенсионеров как минимум целиком кормит нынешнее работающее поколение, либо предыдущие взносы нынешних пенсионеров, которые они отчисляли при жизни. Другого не дано. Так что не могут быть по логике пенсионеры тяжким грузом, если, конечно, деньги, напрямую адресованные для них в прошлом или настоящим, не потратили куда попало. Вот главная проблема, о которой не любят говорить.

0  0
27.07.2018 09:19
гость

Умница хоть одна не побоялась отстоять свое мнение, побольше бы таких людей из народа в эту думу.....

0  0
27.07.2018 09:20
Евгений

> какая мерзость везде творится - что это вообще

Капитализм и буржуазная демократия. Они вот такие. Пора бы уж привыкнуть за 30-то лет.

0  0
27.07.2018 09:21
- гость -

09:18
- гость -
Отбирать деньги у детей и пенсионеров - это последнее.

Всё правильно сделали. Избиратели Путина должны уплетать за обе щёчки.

0  0
27.07.2018 09:22
Евгений

[смотрит комменты]

Как будто бы и не было мракобесия с Матильдой.

0  0
27.07.2018 09:26
- гость -

Когда же её объявят бандеровкой?

0  0
27.07.2018 09:28
гость

Поклонская тоже избиратель Путина. Но с совестью. Таких не мало. Так что если сильно не по совести делать будут, все может измениться. Поклонская понимает, что проблемы государства, в том числе и из-за Крыма, за который ей объявлен смертный приговор украинскими нациками, но все таки понимает, что проблемы не до такой степени, чтобы трясти и так социально незащищенных людей. Плюс Наташе!

0  0
27.07.2018 09:43
- гость -

Даже хохлушке жаль российских пенсионеров. В интересные времена живём.

0  0
27.07.2018 09:50
Грантштейн

У Поклонской немало своих тараканов в голове. В первую очередь - это поклонение Николаю второму, и связанным с этими скандалами типа пререкательств с режиссером к/ф Матильда, портретом Николая во время Бессмертного полка, и так далее.
Но чего у неё не отнять, так это целеустремленности и веры в свою силу.
Она поступает по совести как она ее понимает.
В данном случае ее понимание совестливого поступка совпала с мнением народа.
Она не побоялась пойти против стада, и проголосовала против. Она не могла не знать, чем для неё это чревато.
Респект за мужество.
Ну а члены ЗАО Едим Россию, во главе с лунтиком Митей Менделем, стройными рядами идут на кол.

0  0
27.07.2018 09:55
- гость -

Я понимаю, что у единоросов нет ни совести ни чести. Что бы они это поняли призываю на осенью всероссийскую забастовку с бессрочным периодом. Это будет действительно круто.

0  0
27.07.2018 09:56
ГОСТЬ

это еще раз говорит о том что нужно ходить на выборы и думать головой А то чиновники от кормушки выбирают сами себя и все они куплены А вообще дума не нужна все что делается не в пользу простых людей- себе блага а народу дырку от бублика

0  0
27.07.2018 10:01
- гость -

Разброд и шатания, однако, в партии власти.
Как бы Дума не стала местом для дискуссий.

0  0
27.07.2018 10:05
- гость -

Она поступает по совести ======= ага, когда сажала пророссийских сепаров в Крыму еще не нашем на 5 лет

0  0
27.07.2018 10:12
гость

...единороссы сознательно бойкотировали заседание комиссии..., капец детский сад отдыхает, как дети маленькие обиделись

0  0
27.07.2018 10:20
Грантштейн

27.07.2018 10:05
- гость -
Фактами подтвердить свои слова можете?

0  0
27.07.2018 10:58
Гость

Наташа - Молодец с большой буквы! Очень достойный поступок. Сейчас ЕР конечно будут ее гнобить всеми средствами, возможно ей придётся уйти в КПРФ или СР, но в новой конфигурации власти после 2024 года, уверен, ей найдётся достойное место.

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