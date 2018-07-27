Ученые из американского университета Джонса Хопкинса выяснили, что собаки не только реагируют на эмоции своих хозяев, но и переживают те же чувства, стремясь помочь человеку, пишут "Известия" со ссылкой на портал Phys.org.
В эксперименте участвовали 34 собаки разных пород. От хозяев животных отделяла прозрачная дверь на магнитах. Люди должны были демонстрировать разные эмоции.
Если хозяева плакали, то собаки испытывали стресс и в три раза интенсивнее пытались открыть дверь, чем при нейтральных эмоциях, например, когда люди пели колыбельные. Некоторые псы не стремились открыть дверь — они переживали настолько, что не могли ничего предпринять.
"Собаки не только испытывали те же эмоции, что и их хозяева, но и пытались помочь им, если знали как. <…> Собаки были рядом с людьми в течение десятков тысяч лет, и они научились считывать наши социальные сигналы", — пояснила ведущий автор работы Эмили Сэнфорд.
Комментарии
Собака никогда не придаст. Это я как собачник с более чем 40летним опытом собачника могу сказать.