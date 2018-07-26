27 июля 2018 года состоится уникальное лунное затмение — оно будет самым продолжительным в XXI веке, а Луна во время него на небе сблизится с Марсом и окрасится в багровый цвет, пишет "Газета.Ru".
27 июля с 21:24 до 01:19 мск произойдет уникальное полное затмение Луны, видимое практически на всей территории России. Луна пройдет через центр земной тени. Это будет первое центральное лунное затмение с 15 июня 2011 года. Оно происходит вблизи апогея (наиболее удаленной от Земли точки лунной орбиты), когда диск Луны минимален, поэтому затмение станет самым продолжительным в XXI веке. Кроме того, Марс в этот день проходит точку великого противостояния с Солнцем. И Солнце, и Луна во время затмения будут располагаться недалеко друг от друга на юго-восточном горизонте.
Затмение будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.
Это затмение станет одним из самых благоприятных для наблюдения в европейской части России за последние годы.
Несмотря на короткую летнюю ночь, это затмение будет видно с начала и до конца, и только в северо-западных районах Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения. Полная фаза будет хорошо видна и в Западной Сибири, а ее начало — до озера Байкал.
Наилучшие условия для наблюдений на территории России будут на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Там наибольшая фаза затмения произойдет около полуночи по местному времени и будет видна на высоте более 20 градусов над горизонтом. В центральных районах России Луна будет видна на меньшей высоте.
Это затмение будет особенным по нескольким показателям. Его продолжительность составит 3 часа 56 минут, а полная фаза затмения продлится 1 час 43 минуты. Затмение наступит в точке апогея Луны. Луна погрузится в земную тень настолько глубоко, насколько не погружалась с 2011 года.
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