МИД России назвал Бутину политзаключенной в США

Заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин заявил, что арестованная россиянка Мария Бутина является в США политической заключенной, сообщает RT.
"Ее арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, а значит она — политическая заключенная", — сказал Кожин на брифинге.
По его словам, определенные политические силы США из своих корыстных интересов выдумали историю про "российское вмешательство в американские выборы".
"И на волне кампании по очернению нашей страны Мария Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу. Фактически только из-за своего происхождения. Что это, как не настоящая охота на ведьм?" — спрашивает Кожин.
Он также рассказал, что Госдепартаменту США заявлен решительный протест в связи с предпринятыми против Бутиной действиями, включая "жесточайшее психологическое давление".
16 июля стало известно, что россиянку задержали в США.
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