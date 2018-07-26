Заемщики смогут в течение 14 дней отказаться от кредита без штрафа

Россиянам дадут право в течение 14 дней отказаться от оформленного потребительского кредита без уплаты каких-либо процентов или штрафа в пользу кредитной организации. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 26 июля, пишет "Парламентская газета".
Инициатива предусматривает поправки в Федеральный закон "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 года.
В настоящее время, согласно законодательству, потребитель, оформивший кредит, имеет право отказаться от услуги при уплате процентов или штрафов в пользу кредитной организации. Кроме того, по Гражданскому кодексу заемщик также может отказаться от кредита, предварительно поставив в известность кредитора.
Однако часто кредитные договоры содержат условия, по которым заемщик должен выплатить кредитору значительные суммы в случае отказа от кредита, говорится в пояснении к проекту.
Указывая на распространенность подобной практики и подчеркивая социальную значимость потребкредитов, авторы инициативы предлагают законодательно закрепить период, в течение которого заемщик мог бы принять окончательное решение по поводу выданных ему денег.
"Законопроектом предлагается предоставить право потребителю отказаться от кредита (займа), взятого для получения товара (оказания услуг), оформленного в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа), без уплаты процентов/штрафа в течение 14 календарных дней, за исключением места постоянного нахождения кредитора (его структурного подразделения)", — говорится в документе.
В Госдуму также был внесен законопроект о внесении поправок в Гражданский кодекс. В частности, в нем будет прописан период в 14 календарных дней, в течение которых заемщик может вернуть кредит.
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