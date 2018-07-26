На Украине объявили Год Бандеры

Житомирский областной совет объявил 2019-й в регионе годом одного из создателей Организации украинских националистов (ОУН — запрещенная в России организация) Степана Бандеры, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на сайт облсовета.
Подобное решение связано с тем, что 1 января 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения Бандеры.
"Будет разработан соответствующий план мероприятий по празднованию дня рождения Степана Бандеры и предусмотрено выделение средств на финансирование мероприятий при формировании бюджета на 2019 год", — говорится в сообщении.
Также областной совет рекомендовал городскому совету Житомира выделить средства на установку памятника Бандере.
В феврале Киевский городской совет разрешил в дни торжественных мероприятий вывешивать на административных зданиях в городе красно-черный флаг ОУН.
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