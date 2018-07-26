Экс-замглавы МЧС обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Бывшему первому заместителю главы МЧС РФ Сергею Шлякову предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Тверского районного суда Москвы.
Такое же обвинение выдвинули двум предполагаемым сообщникам Шлякова. Тверской районный суд города Москвы рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу всех трех фигурантов дела.
Руслан Коблев, адвокат экс-замглавы МЧС, сообщает, что Шляков не признает себя виновным и отвергает свою причастность к совершению преступлений.
Сергея Шлякова задержали 25 июля в Подмосковье. По версии следствия, он участвовал в мошеннической схеме по получению губернаторской должности за денежное вознаграждение. По предварительным данным, речь идет о сумме в 50 миллионов рублей.
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