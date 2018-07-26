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Росстат: 32,8% предприятий в России убыточные

, ИА "Амител"
Совокупный убыток в размере 1 трлн 222,2 млрд руб. имели 16 тыс. организаций

Фото: img-b.photosight.ru

Сальдированная прибыль российских предприятий и организаций выросла в январе-мае на 20,7%, до 4 трлн 885,8 млрд руб. против 4 трлн 47,8 млрд руб. в январе-мае 2017 г., сообщают "Вести. Экономика" со ссылкой на данные Росстата.

В том числе сальдированная прибыль в мае составила 1 трлн 342,1 млрд руб. (+ 62,5%) против 826 млрд руб. в мае 2017 г. В апреле прибыль выросла на 25,7%, в марте показатель не изменился после падения на 11,5% в феврале и увеличения на 24% в январе. 

Почти 32,8 тыс. предприятий и организаций получили в январе-мае совокупную прибыль в размере 6,108 трлн руб. против 4 трлн 718,7 млрд руб. в январе-апреле, из чего следует, что в мае показатель прибавил 1,34 трлн руб. Совокупный убыток в размере 1 трлн 222,2 млрд руб. имели 16 тыс. организаций.

Сальдированная прибыль компаний по добыче полезных ископаемых составила в январе-мае 1 трлн 721,6 млрд руб. (+ 71,9% к январю-маю 2017 г.), обрабатывающих предприятий — 1 трлн 194,4 млрд руб. (+ 12,2%), предприятий оптовой и розничной торговли — 781,6 млрд руб. (+ 22,8%), компаний по перевозке и хранению товаров — 277,4 млрд руб. (- 34,1%), предприятий связи — 133,1 млрд руб. (+ 8,4%), компаний по обеспечению электрической энергией, газом и паром — 411,5 млрд руб. (+ 9,3%), предприятий в сельском и лесном хозяйствах, охоте и рыболовстве — 105,8 млрд руб. (- 18,9%), строительных компаний — 31 млрд руб. 

Доля убыточных предприятий и организаций выросла до 32,8%. 

Сальдированная прибыль крупных и средних предприятий и организаций составила в 2017 г. 10 трлн 320,5 млрд руб. (- 8,5%).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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