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Британские самолеты подняли в воздух из-за российского бомбардировщика

, ИА "Амител"
Официального комментария Минобороны России пока не поступало

Фото: suwalls.com

Британские истребители Eurofighter Typhoon подняли в воздух над Черным морем для сопровождения российского бомбардировщика Су-24, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на The Sun.

Самолеты вылетели с военно-воздушной базы в Румынии. Отмечается, что они получили сигнал о приближении Су-24 к границам воздушного пространства НАТО.

Пилотировали британские истребители члены 135-го экспедиционного авиакрыла королевских ВВС. По словам одного из летчиков, российский самолет не нарушил границ, поэтому было приказано еще некоторое время патрулировать воздушное пространство для сдерживания.

Официального комментария Минобороны России пока не поступало.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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