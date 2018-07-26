Системная работа сенаторов закрепила тенденцию на снижение госдолга регионов России. На это обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, пишет "Парламентская газета".
Матвиенко отметила, что любой закон рассматривается с Советом Федерации с точки зрения нагрузки на региональные бюджеты.
"Эта системная работа помогла снять, прежде всего, остроту проблемы долговой нагрузки регионов. Решения, которые нами приняты, позволили снять с субъектов РФ большую часть расходов на покрытие процентов по кредитам. А решение президента по реструктуризации кредитов снова высвободило ресурсы регионов, которые направляются сегодня на решение социальных вопросов", — пояснила Матвиенко.
Она обратила внимание на то, что ежегодно наблюдается рост собственных доходов регионов, а также снизился объем госдолга в регионах.
"Эта тенденция закрепляется — в этом году госдолг субъектов РФ снизился на 145 миллиардов рублей", — сообщила она.
При этом Матвиенко подчеркнула, что выделение дотаций на выравнивание бюджетов сегодня стало системным и уже не идет по принципу "кто и сколько смог выбить".
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