Президент России Владимир Путин рассказал, какое условие необходимо выполнить Анкаре, чтобы он пошел в ресторан с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.
Как отметил Путин, для этого необходимо, чтобы турецкая сторона пустила на свой рынок российскую мясную продукцию.
"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и [поедим]", — с улыбкой ответил Путин на приглашение Эрдогана пойти вместе в ресторан.
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