В Министерстве здравоохранения России порекомендовали жителям страны отказаться от употребления алкоголя и жирной пищи в жаркую погоду, сообщает пресс-служба ведомства.
"В жаркую пору исключите потребление алкоголя, острой, жареной, жирной или копчёной пищи, сладких газированных напитков. Чтобы избежать обезвоживания организма, пейте больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, ешьте больше овощей и фруктов", — говорится в сообщении.
В ведомстве также посоветовали выбирать одежду из натуральных тканей, хорошо пропускающих воздух, а также избегать пребывания на улице в пиковые часы жаркого дня.
При этом в Минздраве подчеркнули необходимость обращаться за медицинской помощью в случае, в частности, недомогания, головокружения, озноба, так как наличие этих признаков может свидетельствовать о получении теплового удара.
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