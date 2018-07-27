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Новости

Опубликован адрес тюрьмы, куда можно писать письма "шпионке" Марии Бутиной

, ИА "Амител"
В дипмиссии добавили, что и далее будут оказывать Бутиной все необходимое содействие

Фото: ok-inform.ru

Сотрудники посольства России в США посетили арестованную в США Марию Бутину, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook российской дипмиссии.

По словам сотрудников посольства, Бутина чувствует себя нормально. "В ближайшее время Марии будет предоставлена возможность звонить по телефону. Она также сможет получать корреспонденцию, направленную на адрес тюрьмы (1901 E St SE, Washington, DC 20003, Correctional Treatment Facility, DCDC Number 364794)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бутина намерена и в будущем отстаивать свою невиновность: "Сказала, что твердо намерена доказывать свою невиновность. Выразила мнение, что её преследуют за политические взгляды и "не тот цвет волос".

В дипмиссии добавили, что и далее будут оказывать Бутиной все необходимое содействие.

Ранее стало известно, что Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать Бутину, которая была задержана в США 15 июля.

Читайте также в сюжете: Задержание Марии Бутиной в США
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.07.2018 08:53
гость

Уже пишут о ее связи с Рокфеллерами. Трудно было предположить, что кто-то из Барнаула может быть связан с Рокфеллерами

0  0
27.07.2018 08:54
- гость -

Представьте если с рядовым гражданином РФ что-то случится за бугром - что будут его выручать, 146 % НЕТ! А в этой ситуации даже ума не хватает,чтобы не палить девушку...

0  0
27.07.2018 08:58
- гость -

Трудно было предположить, что кто-то из Барнаула может быть связан с Рокфеллерами

Вообще-то Барнаул не только столица мира, но и родина первого Рокфеллера.

0  0
27.07.2018 09:06
гость

27.07.2018 08:54
- гость -
Представьте если с рядовым гражданином РФ что-то случится за бугром - что будут его выручать, 146 % НЕТ!

У меня есть подозрение, что она и есть рядовая гражданка из Барнаула, случайно туда попала в период выборов в конгресс. И надо как-то очернить республиканцев Трампа, привязав их к России, а тут девушка из Барнаула, да еще рыжая, как Чапман. А ведь Трамп тоже немного рыжий, явная связь

0  0
27.07.2018 09:10
- гость -


27.07.2018 09:06
гость
Дык, ежели она такая рядовая почему за нее МИД и Слуцкий вписались?! Помните барнаулец в Таиланде умирал - всем было наплевать...

0  0
27.07.2018 09:14
- гость -

27.07.2018 09:10
- гость -

Дык, ежели она такая рядовая почему за нее МИД и Слуцкий вписались?

Председатель комитета по международным делам Государственной Думы Леонид Слуцкий, обвиненный журналистками в домогательствах, впервые прокомментировал секс-скандал, сообщает «Сноб».

В интервью журналу депутат признался, что не называл потерпевшую корреспондентку «Русской службы Би-би-си» «зайчуткой», как она рассказывала ранее. «В моем лексиконе нет такого слова. Я мог сказать "зайчонок"», — уточнил Слуцкий и пояснил, что говорит так всем девушкам и женщинам, к которым хорошо относится: «собственной дочке, например, или помощницам в Госдуме».

Парламентарий заверил, что не предлагал ей стать любовницей и не трогал ее за лобок. «Никаких физических контактов с лобком или другими частями тела этой дамы у меня не было. (...) Ну в щечку целовал, может, я не помню», — сказал он и заявил, что «поцеловать девушку в щечку вполне нормально, это знак позитивного внимания».


Слуцкий скорее всего вписывался..и не раз))

0  0
27.07.2018 09:17
гость

27.07.2018 09:10
- гость -
Помните барнаулец в Таиланде умирал - всем было наплевать...

Помню, что умирал, но, честно говоря, не помню, что он в Таиланде был задержан за шпионаж. Да и Таиланд не США, масштаб события не тот. Выборы в конгресс Таиланда не могут повлиять на судьбу мира. А в США, могут, приходится обращать внимание

0  0
27.07.2018 09:20
гость

27.07.2018 09:14
- гость -

Как любовный роман со Слуцким вредит интересам США? Они и Трампа заподозрили в связи с Россией, потому что он приезжал к нам и мог встречаться с женщинами, потому что он любит женщин. У них связь мужчины и женщины это уже подозрительно

0  0
27.07.2018 09:25
- гость -

27.07.2018 09:20
гость
Как любовный роман со Слуцким вредит интересам США?

Я не утверждал, что сношения со Слуцким вредят интересам США. Я лишь просто предположил, что он "там" бывал.

0  0
27.07.2018 09:26
- гость -


27.07.2018 09:17
гость
Дык, эта братва только подтверждаем то в чем девушку обвиняют - может намеренно топят...Ну и чушь пишите - если бы она там умирала, то можно было не обращать внимания, а вот ежели шпионаж...

0  0
27.07.2018 09:30
- гость -

27.07.2018 09:26
- гость -

Сношалась там с каким то подконгрессмененным чепушилой, который за неё домашку делал и попутно перезванивалась с Торшиным, который в прошлом консультировал ОПГ в отмывании денег в Испании.
Не понимаю, чего пендосам могло не понравиться?!?!

0  0
27.07.2018 09:34
- гость -

а кто поджег леса в Греции после высылки оттуда российских шпионов, организовывающих беспорядки? вот такая же рыжая зайчутка с дрона с помощью самовозгорающихся капсул, сделанных в Шиханах( где новичок делают)
в Испании поджигали тоже русские, когда там малышевскую ОПГ во главе с Петровым взяли.

0  0
27.07.2018 09:35
гость

27.07.2018 09:26
- гость -

У нас в больницах Барнаула каждый день умирают. Это трагедия для родных и близких, но не для судьбы мира. А выборы в конгресс США в итоге могут развернуть мир в сторону ядерной катастрофы. Вот я и говорю масштаб события разный, поэтому и внимание разное

0  0
27.07.2018 09:36
- гость -

сделанных в Шиханах(

Путин росчерком пера поделил этот город на нуль.

0  0
27.07.2018 09:36
- гость -


27.07.2018 09:34
- гость -


Тебе ночной горшок новичком намазали. Ты скоро сдохнешь как безродная дворняга.

0  0
27.07.2018 09:37
гость

Зайчутка Новичок наверное делала прямо в Барнауле, у нас в районе КХВ всегда плохо пахло

0  0
27.07.2018 09:38
- гость -

27.07.2018 09:34
- гость -

самовозгорающихся капсул

Их может на коленке сварганить пятиклассник.

0  0
27.07.2018 09:41
- гость -

дяяяя, рыжей сидеть и сидеть

0  0
27.07.2018 09:54
Грантштейн

27.07.2018 09:34
- гость -
А давно это у вас началось? Я имею в виду маразм.

0  0
27.07.2018 10:00
- гость -

Связи такие же как у Насти Приходько?

0  0
27.07.2018 10:20
- гость -


27.07.2018 09:54
Грантштейн
всему миру давно понятно, что маргиналы, неподконтрольные народу, любят действовать втитхаря через Красные бригады, маоистов, Сендеро луминосо, ООП , Меркадера, Ильича-Шакала , японскую Красную армию, взрывать скороварки, расстреливать Бадаклан итд.

0  0
27.07.2018 10:40
Грантштейн

27.07.2018 10:20
- гость -
Слушайте, тут одно из двух, либо вы чем-то таким убиваетесь вусмерть, тогда у меня вопрос: а ещё есть?
Либо вы реально сбежали из-под галоперидоловых блокад. Тогда знайте: санитары ищут вас.
И пока вас не нашли - продолжайте писать, мне чертовски интересны ваши галлюциногенные рассуждения)

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