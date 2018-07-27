По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 3% россиян верят в то, что планета Земля плоская, сообщает "РИА Новости".
"Планета Земля имеет форму шара, и этому есть неопровержимые доказательства, считает абсолютное большинство опрошенных (93%). С этим утверждением согласны респонденты как с неполным средним образованием (92%), так и с высшим образованием (95%)", — говорится в материалах исследования.
Отмечается, что 3% респондентов уверены в том, что Земля плоская, а ученые намеренно вводят граждан в заблуждение.
Около 4% респондентов затруднились дать ответ на соответствующий вопрос.
В исследовании приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет.
Комментарии
Чо вы гоните! Земля чёрная и скрипит на зубах!
А Попов изобрёл Бог.
В действительности Земля не является идеальным шаром. Из-за суточного вращения она сплюснута с полюсов. Она имеет форму геоида.
Земля - транспорт, а мы на ней пассажиры!
Скоро их будет ещё больше. Доказательство тому - комментарии к статье о лунном затмении от 26 июля 12:40
27.07.2018 10:06
Ната
Да, ладнаааа? О_о А вы в курсе, что форма "геоид" не имеет четкого определения, на подобии шара, как "множество точек, равноудаленных ... и т.д."? Т.е. форму земли тупо назвали "форма земли" Гео - Земля. Получается, что Земля в форме Земли! Все равно, что сказать: камень в форме камня, свинья в форме свиньи. Понимаете, да? У формы Земли нет четкого определения. (но, она не плоская, если кто вдруг попытается меня обозвать "плоскозёмом"
"Мы можем все, но не то, что только можно, и не так, как только, в том в смысле, что толком мы можем понять, и тогда возможности будут совершенно возможными, при условии, что ограниченность их станет совершенно предельной и станет решающим пределом для всего этого…" (с) Володя Кличко
27.07.2018 10:45
Грантштейн
Но, не все могут это понять. Вернее понять могут не только лишь все, мало кто может это делать.