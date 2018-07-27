57% россиян придерживаются мнения, что порядок в государстве важнее, чем соблюдение прав человека, пишет "Коммерсант" со ссылкой на итоги исследования "Левада-центра".
В то же время 46% респондентов не стали бы отказываться от свободы слова и выезда за границу, даже если государство гарантировало бы им "нормальную зарплату и приличную пенсию". А 43% опрошенных заявили, что не против введения в стране цензуры и "железного занавеса", если им обеспечат достойный заработок и пенсию.
Комментируя итоги опроса, замдиректора центра Алексей Гражданкин отметил, что россияне готовы поступиться правами и свободами ради спокойной жизни, ведь для граждан самое главное, чтобы властью исполнялся социальный договор.
Гражданкин добавил, что опрошенные, как оказалось, выбирают порядок в стране, потому что у многих россиян никаких прав и свобод не было и прежде, ведь они выросли в СССР.
"Более трепетно к соблюдению прав человека относятся граждане, которые социализировались уже во времена перестройки", — добавил он.
Лишь 18% россиян считают недопустимой любую цензуру. Для сравнения: в 2002 году так думал каждый четвертый гражданин (24%). Теперь же 53% уверены, что власть должна запрещать книги и фильмы, которые оскорбляют нравственность.
Комментарии
Свои права и свободы профукали - поэтому достойной жизни зарплаты и пенсии ВАМ дарагие рассияне не видать!
Крепостным права и свобода не нужны, соответственно и работать они будут за еду.
Россияне готовы променять права и свободы на достойные зарплаты и пенсии
Уже свершилось. В итоге профукали и права со свободами и зряплаты и пенсии))
27.07.2018 09:20
- гость -
Свои права и свободы профукали - поэтому достойной жизни зарплаты и пенсии ВАМ дарагие рассияне не видать!
То что ты пишешь, а амител здесь размещает, разве это не свобода? Прикинь...и тебе за это ничего не бывает...Короче ..ты лживый навльненок.
Как говорят наши либеГальные деятели, это типа спор холодильника и телевизора.
Что-ж, посмотрим)