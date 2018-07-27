Специалисты составили рейтинг стран мира по росту и весу их жителей. Для этого были отдельно проанализированы данные мужчин и женщин от 18 до 40 лет в 129 государствах, пишут "Аргументы и Факты".
В результате выяснилось, что самые тучные люди живут на островах Тихого океана — в Самоа, Тонга и Ниуэ, а самый маленький средний вес зафиксирован у жителей Африки и на юге Азии: в Эфиопии, Бангладеш, Восточном Тиморе и на Мадагаскаре.
Самые высокие люди живут в Нидерландах — средний рост мужского населения этой страны составляет 1,83 метра, а женского — 1,69 метра. Такой же показатель среднего роста и у жительниц Латвии. Самые низкорослые люди проживают в странах Южной Америки, Африки и Азии. Средний рост мужчин там около 1,60 метра, а женщин — около 1,51.
Россияне в рейтинге массы тела оказались примерно посередине: средний вес женщин в нашей стране 72,7 килограмма, а мужчин — 80,2 килограмма. По росту российские женщины находятся в числе наиболее высоких — 1,65 метра. Средний рост мужчин составляет 1,76 метра.
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