По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина россиян верит в существование инопланетной жизни, сообщает "РИА Новости".
Около 42% опрошенных заявили, что представители внеземных цивилизаций либо не посещают нашу планету, либо их вовсе не существует.
13% участников опроса затруднились дать ответ на поставленный вопрос.
"Однако 45% респондентов верят в существование инопланетян: среди них 27% сказали, что они скрываются от землян, еще 18% полагают, что власти скрывают от нас пришельцев", — говорится в исследовании.
В опросе приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет.
Комментарии
у нас в барнауле 80 процентов инопланетян
врёте вы как обычно
Не знаю есть они или нет,но одно несомненно.Биологический объект таких перелетов и маневров ,которые совершают "тарелки",не выдержит.Если они есть,то это неорганические существа,может быть созданные когда то созданиями вроде человека.Мы тоже,кстати,движемся по пути создания искусственного интеллекта и вполне вероятно,что через сотню тысяч лет,когда человек закончит свой эволюционный цикл, Земля будет обитаема именно неорганической "жизнью".И может быть они и вступят в настоящий контакт с инопланетным разумом.
27.07.2018 10:29
гость 45% +1
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