Депутаты Госдумы РФ отклонили в первом чтении проект поправок в Семейный кодекс РФ, приравнивающих к официальному браку не зарегистрированное официально совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет, сообщает "Пятый канал".
Законопроект подготовил сенатор Антон Беляков, который ссылался в этом вопросе на опыт иностранных государств — Швеции, Германии, Норвегии, Франции, Нидерландов. Он пояснил в ходе рассмотрения законопроекта, что закон поможет урегулировать возникающие после разрыва отношений людей споры, а главное — обеспечить имуществом ребенка после расставания родителей.
Авторы инициативы предлагали ввести в кодекс понятие "фактические брачные отношения". Признаками таковых в законопроекте предлагалось признать совместное проживание в течение пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие одного или нескольких общих детей.
Если одно из этих обстоятельств выполняется, такой союз получил бы статус фактических брачных отношений, а мужчина и женщина — права и обязанности супругов, указанные в Семейном и Гражданском кодексах.
В Госдуме такая инициатива поддержки не нашла. Отрицательные отзывы дали Комитет по вопросам семьи, женщин и детей, а также Комитет по государственному строительству и законодательству. Первый, в частности, высказал опасение, что на практике приближающийся пятилетний срок совместного проживания может спровоцировать прекращение отношений пары.
Ранее категорически против законопроекта высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал его авторов "всадниками Апокалипсиса", которые стремятся уничтожить институт брака, а вместе с ним и традиционные ценности.
Комментарии
Женщины, хотите, чтоб у вас были права?! заключать необходимо ДОГОВОР, а это и есть брак. а если ВЫ така свобдна, то и не... с мужика СВОБОДНОГО трясти деньги и имущество за родившихся детей и т.д. т.п.
А эти все придумки про "ЯКОБЫ брак" не для нашей страны, с нашими изворотливыми умами)))))
27.07.2018 10:41
Кристи
ДИКО ПЛЮСУЮ! НАРОЖАЮТ ОТ КОГО ПОПАЛО, ПОТОМ БЕГАЮТ ПО САЙТАМ ЗНАКОМСТВ, ВОЗМИТЕ МЕНЯ ЗАМУЖ С ОДНИМ А ТО И С ДВУМЯ ПРИЦЕПАМИ.
ЕСТЬ ТАКОЕ У НАС В РОССИИ ПОНЯТИЕ КАК " РСП" ПОГУГЛИТЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ИНФА.: РСП- РАСВЕДЁНКА С ПРИЦЕПОМ. ВДОВЫ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА!
вот если бы мужики нормально содержали своих детей без привлечения приставов, то и все поправки к закону не стоили бы и выеденного яйца, а раз наши мужчины любят прятаться и избегать ответственности, значит и придумывают всякие формулировки
27.07.2018 10:58
- гость -
сами виноваты, что выбрали себе таких мужчинок, которые любят прятаться и избегают собственных детей.
27.07.2018 10:47
гость
Ищу жену. Не позднее 1988 г.в.
Без прицепа.
Можно с небольшим пробегом. (с)
и это правильно. хотят, чтобы это был брак - пусть оформляют соответственно
чтобы не было никаких разночтений, и необходимости создания кучи законов
27.07.2018 10:58
- гость -
Для того что-бы нормально содержать, нужно нормально зарабатывать. Какие вакансии у нас вы вкурсе?
27.07.2018 11:29
месный
Мне так, исследовательского интереса ради: а вы кем работаете?
Наши мужчины стали часто позиционировать себя не только безответственными в отношениях, но еще и альфонсами. Поэтому наши девушки падки на иностранцев. Очень жалко терять свой народ утекающий за границу именно по такой причине.