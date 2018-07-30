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Планов много: в администрации Барнаула рассказали о дорожном ремонте

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Интервью с председателем дорожного комитета Антоном Шеломенцевым

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Программа "Безопасные и качественные дороги" у всех на устах. Но будут ли в 2018 году в столице Алтайского края ремонтировать дороги, не вошедшие в проект? Какова судьба проектов по расширению "бутылочных горлышек" на транспортных магистралях? И что происходит с городской ливневой канализацией? На эти вопросы ответил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев. Больше о дорожном ремонте, благоустройстве и строительстве в столице Алтайского края читайте в проекте Amic.ru "Большая стройка".

Корреспондент: Антон Андреевич, как выбирали дороги, которые ремонтируют в 2018 году в Барнауле по программе "БКД"?

А.Ш.: Критерии отбора те же, что и в 2017 году. Прежде всего, и это задача федерального уровня, нужно было включить в проект участки дорог, по которым происходит маятниковое движение населения: где по утрам и вечерам скапливаются пробки. Например, Лесной тракт, по которому в центр из спальных районов едут на работу и обратно с работы.

Второй критерий — обеспечение безопасности дорожного движения. И, наконец, наличие социально значимых объектов.

Также в 2018 году мы учли пожелания горожан из "Карты убитых дорог" Общероссийского народного фронта.

Корр.: Какие дороги отремонтируют вне программы "Безопасные и качественные дороги"?

А.Ш.: За счет средств городского бюджета мы строим дороги в новых микрорайонах. Например, уже завершена работа на улицах Взлетная, Ускова, скоро завершим на Балтийской. В 2018 году будет построен участок дороги по улице Ускова между Балтийской и Власихинской. Жители этого микрорайона получат полноценный выезд на транспортные магистрали.

Также из бюджета города выделено 30 млн рублей на ремонт 18 участков поселковых дорог. Я подчеркну, финансирование этих направлений сохранено в полном объеме, несмотря на серьезные затраты города на софинансирование проекта "Безопасные и качественные дороги".

Только в 2018 году для участия в проекте город выделил 115 млн рублей. Еще 150 млн рублей выделено из краевого бюджета и 637 млн рублей из федерального.

Город продолжает выполнять обязательства по содержанию и текущему ремонту дорог. Барнаулу оказывает поддержку и край. Так, из регионального бюджета выделено около 120 млн на ремонт участков дорог на улицах Крупской, Белинского в поселке Южном и других. Плюс обустройство и ремонт парковок у медицинских учреждений, тоже за краевые средства.

Корр.: Как дороги, отремонтированные по "БКД" в 2017 году, пережили первую зиму?

А.Ш.: Замечательно пережили. Ямочности и повреждений дорожного полотна не было выявлено — использован качественный асфальтобетон. Имело место несколько случаев просадки люков, решеток ливневой канализации, деформации тактильной плитки. Все замечания устранены по гарантии. Она, напомню, 5 лет на весь комплекс работ.

Отмечу, что контроль здесь серьезный. Я напомню, что для реализации проекта сформирована рабочая группа, которая контролирует ход работ от проекта до эксплуатации. Представители администрации вместе с подрядчиками и общественниками неоднократно выезжают на участки.

Корр.: Что в планах по "БКД" на 2019 и 2020 годы?

А.Ш.: Перечень на 2019 год не сформирован, так что пока могу говорить действительно только о планах. Наибольшую важность для города имеет вторая полоса движения на участке дороги улицы Попова от Власихинской до Трактовой.Капиталоемкий объект — мост на Новом рынке (там восьмипролетный путепровод и трехпролетный путепровод, расположенные один за другим — прим. ред.). Мы разработали проектно-сметную документацию на реконструкцию, расширение до ширины проспекта Ленина. Общая стоимость – 929,3 млн рублей.

Корр.: А как насчет проспекта Ленина от Старого базара до Северо-Западной? Он не вошел в список на ремонт в этом году, но дорожное полотно уже нуждается в обновлении.

А.Ш.: Пока речь идет только о текущем ямочном ремонте. Капитальный ремонт планируем, если получится включить участок в "БКД" на последующие годы.

Корр.: Есть ли еще в городе проекты государственно-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства, кроме третьего малаховского кольца?

А.Ш.: Да, это был очень хороший опыт. И дорогой, надо сказать. Вложения от бизнеса составили около 70 млн рублей. Пока подобных проектов в городе нет. Но есть совместные проекты по благоустройству. И есть проекты, в которых финансово участвуют и бюджеты, и бизнес, и население. Так, будет отремонтирован переулок Благодатный в поселке Центральном и проведено освещение на подъезде к домам на Гоньбинском тракте.

Корр.: На 2019 год запланировано начало работ по расширению некоторых участков улиц в Барнауле. Например, Матросова-Ленина. Где еще необходимо проводить такие реконструкции?

А.Ш.: Тут все давно известно: Павловский тракт между горбатым мостом и Трактовой улицей, пересечение Ленточного бора и Змеиногорского тракта, улица Попова от Власихинской до Трактовой, несколько более мелких участков по всему городу. Мы все их знаем и стараемся по возможности включать в программы. Что касается расширения Павловского тракта в районе Трактовой, то сейчас мы рассчитываем проектную стоимость и будем искать источники финансирования.

Корр.: А что стало с проектом расширения проспекта Ленина от Матросова до Аносова?

А.Ш.: С ним все в порядке. Работы на этом участке запланированы на 2019-2020 годы. Они пройдут по адресной инвестиционной программе Барнаула. Цена вопроса — около 53 млн рублей.

Корр.: Антон Андреевич, несколько лет назад в городе активно обсуждали создание надземного пешеходного перехода в районе ТРЦ "Европа". Тема еще актуальна?

А.Ш.: Напряжённость и опасность на этом участке уменьшились. Возможно, за счет появления других торговых центров или благодаря установке камер видеонаблюдения. Но такой проект есть, его стоимость определена в 30 млн рублей. Кстати, здесь тоже рассматривался вариант государственно-частного партнерства, но пока никакого конкретного решения не принято.

Корр.: Еще одно важное и долгожданное направление работы — строительство ливневой канализации. В 2018 году в Барнауле строят ливнёвку сразу на нескольких участках. В какую сумму обойдутся эти работы?

А.Ш.: Сейчас за счет средств краевого и городского бюджетов — это 50 и 50 млн рублей соответственно — мы делаем ливнёвки на участках улиц Гоголя, Пушкина и Ползунова от проспекта Ленина до проспекта Социалистического. Дождевые и паводковые воды с этих дорог будут собирать очистные сооружения на улице Чехова.

В программе на последующие годы планируется обустройство ливневой канализации на этих трех улицах от Социалистического до Красноармейского. Но прежде надо построить, и это есть в планах, очистные сооружения в районе реки Барнаулки на Красноармейском. Все работы оцениваются в 670 млн рублей. Мы подали заявку на участие в федеральной программе "Развитие въездного туризма РФ". В случае положительного решения включим объект в городскую программу туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".

Корр.: Сколько Барнаулу нужно современных ливнёвок, чтобы навсегда решить вопрос с осадками?

А.Ш.: Существующая сеть ливневой канализации составляет около 120 километров. Это 35-37% от потребности города. Так что построить нужно около 325 км сетей.

Корр.: Как ремонтируются старые ливневые канализации?

А.Ш.: Большой ремонт тут не требуется. Коллекторы обновляются во время капремонта дорог. Главное здесь — содержание сети. Это очистка люков, колодцев, решеток, промывка заиленных участков. Эту работу мы проводим своевременно. Но сеть давно требует серьезного обновления. Собственно, почему возникают лужи во время сильных дождей? Да, из-за отсутствия ливнёвок. Но и от того, что существующие построены давно и уже не справляются с количеством осадков.

Корр.: В 2017 году в Барнауле стала появляться тактильная плитка. Но пока ее недостаточно.

А.Ш.: Тактильная плитка — это требование ГОСТа при проведении плановых работ по капремонту. То есть обязательное к исполнению требование. Так что теперь она будет появляться на всех капитально ремонтируемых участках.

Корр.: Как оцениваете работу первой платной парковки в Барнауле в районе вокзала и планируется ли появление второй?

А.Ш.: Окупаемость платной парковки рассчитана на несколько лет. Мы и не ждали быстрой окупаемости. Сейчас ею пользуются более 1000 автомобилей ежесуточно. Этот район сейчас застраивается. И мы видим новых клиентов после каждого сданного в эксплуатацию дома. Обслуживает ее бюджетное учреждение "Автодорстрой". Они стараются проводить более гибкую тарифную политику, скоро появятся новые абонементы для ночного времени. Но главной задачей было наведение порядка на объекте стратегического значения, которым является вокзал. Вспомните, какая хаотичная парковка там была. Она не отвечала никаким требованиям безопасности.

Других платных парковок на территории города пока не планируется.

Корр.: Как в Барнауле ремонтируют остановочные павильоны, учитывая, что на многих из них были выявлены нарушения?

А.Ш.: На ремонт остановок бюджетом выделены небольшие средства. Но стараемся по мере необходимости их обновлять. И, конечно, учитываем выявленные недостатки.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.07.2018 08:26
Алексей

"разработали проектно-сметную документацию на реконструкцию, расширение до ширины проспекта Ленина. Общая стоимость – 929,3 млн рублей."

где деньги возьмете?
зачем тратились на проект, если денег никто не даст? пук в лужу

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