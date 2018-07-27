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Съемочную площадку "Дома-2" снесут ради трамвайной остановки

, ИА "Амител"
На территории расположится дорога из Саларьево до деревни Марьино

Фото: dom2-hit.ru

Мэрия Москвы уведомила владельца участка, где идут съемки реалити-шоу "Дом-2", об изъятии земли, пишет РБК со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерия Шкурова.

Съемки программы в настоящее время проходят возле коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве (Троицкий и Новомосковский административные округа). Обе эти территориальные единицы были образованы в 2012 году в рамках расширения территории Москвы. Прежде они являлись подмосковными землями. Теперь же, согласно проекту столичных властей, через эти округа должна пройти дорога из Саларьево до деревни Марьино на юго-востоке Москвы. Она, как указал Шкуров, затронет земельный участок, на котором снимается "Дом-2".

"В соответствии с законом после того, как будут проведены мероприятия по оценке ущерба, связанного с изъятием земельного участка, собственнику будет предложена компенсация в виде денежного выражения, либо другой земельный участок", — пояснил Шкуров.

Как сообщает издание, лишь только на обустройство съемочной площадки шоу ушло примерно $50 млн (с учетом закупки оборудования). В целом территория, на которой снимается проект, занимает 2,9 га.

Ранее о том, что съемочная площадка "Дома-2" пойдет под снос, со ссылкой на проект планировки "участка линейного объекта улично-дорожной сети — Саларьево — Московский — Марьино", подготовленного комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы, сообщила Meduza. На месте съемок, согласно этому документу, должна будет появиться остановка скоростного трамвая "Антоновка". Решение об этом, как указывал портал, приняла московская Градостроительно-земельная комиссия, председателем которой является столичный градоначальник Сергей Собянин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.07.2018 11:08
- гость -

Ну наконец-то снесут этот публичный дом

0  0
27.07.2018 11:15
Грантштейн

И еще Бузову персонально прикопайте тоже)

0  0
27.07.2018 11:16
- гость -

27.07.2018 11:08
- гость -
Вам он чем помешал? Я вот, эту передачу мельком видел пару раз, вообще пофиг, есть он или нет. Не нравится - не смотрю. Да и вообще, у нас дома зомбо-ящик месяцами не включается. Только кино с флэхи смотрим иногда.
Искренне не понимаю вашей радости. По мне, так, сносить это - кощунственно. Если там трасса пролегать будет, то лучшим способом было бы сделать там какую-нибудь зону отдыха, кафе-рестораны. А на сколько я понимаю, они там еще и жили, так это вообще на неплохой кемпинг с номерным фондом тянет. Постройки, смотрю, качественные, на совесть сделано. Если в вас спит варвар-разрушитель, то вам надо на сносе старых домов работать. Попробуйте мне объяснить, что конкретно Вас задело за эти 14 лет. Только без всяких "бордель", "проститутки", "разврат"!

0  0
27.07.2018 11:22
- гость -

отличная новость

0  0
27.07.2018 11:27
- гость -

Кароче походу ждем ДОМ-3

0  0
27.07.2018 11:41
- гость -

27.07.2018 11:16
- гость -
Можно только порадоваться вашей притязательности в отборе контента для просмотра. А кому-то зомбоящик формирует вкус. Так что, лучше не кормить аудиторию помойкой. Хотя многие и сами рады питаться духовным мусором.

0  0
27.07.2018 11:52
Человек

Рано радоваться, речь идет о старой территории, где раньше был дом2, сейчас снимают в другом месте.

0  0
27.07.2018 11:57
ыть

27.07.2018 11:16
- гость -

Какую-то чушь написали. Кощунством будет снести какое-нибудь святое место, а не этот рассадник безнравственности и пошлятины. Если вы не смотрите телевизор, это не значит, что не смотрят и другие. Молодежь включает телевизор и видит там Дом-2. Вам то пофиг, ваша хата с краю. С экономической точки зрения снести это гнездо порока выгоднее, чем строить дорогу в обход за деньги налогоплательщиков.

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