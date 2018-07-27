Жители краевой столицы делятся снимками неба над городом в социальных сетях. Вечером 26 июля над Барнаулом собрались причудливые облака и грозные тучи. Эффектные фотографии прислали в редакцию читатели портала Amic.ru.
Напомним, информационный портал Amic.ru совместно с компанией "МегаФон" запустил проект "Мобильный репортер". Так что если вы стали очевидцем каких-то необычных, ярких событий, нарушений и так далее, снимайте это и присылайте в редакцию. Как это сделать – подробно написано здесь.
Впрочем, красивое небо с колоритными облаками наблюдалось практически на всей территории края, а не только в Барнауле. Смотрите снимки и планируйте прогулки по городу или даже путешествия по Алтаю. Когда это еще делать, если не в пятницу?
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