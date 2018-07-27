По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 57% россиян не верят в то, что астронавт Нил Армстронг в 1969 году стал первым человеком в мире, прогулявшимся по поверхности Луны, сообщает "РИА Новости".
"Более половины россиян (57%) утверждают, что никакой высадки людей на Луну не было, в 1969 году правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну. Чаще остальных этого мнения придерживаются люди со средним образованием (65%)", — говорится в исследовании.
24% респондентов убеждены в том, что астронавты действительно высадились на Луну.
19% участников опроса затруднились ответить на вопрос.
В исследовании приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет.
Комментарии
Зато они верят путину , а раньше поверили мавроди и другим проходимцам.