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Угнать за 60 секунд: бийчанин за сутки украл четыре велосипеда

, ИА "Амител"
В настоящее время похищенные велосипеды возвращены законным владельцам

Фото: kirov-portal.ru

Полиция в Бийске задержала местного жителя, подозреваемого в краже четырех велосипедов, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Любопытно, что кражи были совершены в течение одних суток. "Из третьего подъезда многоэтажки по улице Мерлина было похищено четыре велосипеда, принадлежащих жителям данного дома. Спустя несколько часов все пропавшие велосипеды были обнаружены в соседнем квартале и возвращены законным владельцам", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 45-летний горожанин.

Злоумышленник арестован. Расследование продолжается.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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