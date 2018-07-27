Фото: kirov-portal.ru
Полиция в Бийске задержала местного жителя, подозреваемого в краже четырех велосипедов, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Любопытно, что кражи были совершены в течение одних суток. "Из третьего подъезда многоэтажки по улице Мерлина было похищено четыре велосипеда, принадлежащих жителям данного дома. Спустя несколько часов все пропавшие велосипеды были обнаружены в соседнем квартале и возвращены законным владельцам", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 45-летний горожанин.
Злоумышленник арестован. Расследование продолжается.
Комментарии