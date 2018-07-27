Наследник семьи Рокфеллеров 68-летний Джордж О'Нил-младший, предположительно, помог арестованной в США по подозрению в работе в качестве иностранного агента без регистрации россиянке Марии Бутиной создать "секретный канал связи между представителями России и США".
Как пишет РБК со ссылкой на Bloomberg, О'Нил организовал в феврале прошлого года в Вашингтоне частный ужин, на котором встретились российские высокопоставленные чиновники и представители Республиканской партии. С помощью этого мероприятия Бутина, по версии прокуроров, налаживала контакты между представителями России и Штатов.
Ужин прошел спустя всего несколько дней после инаугурации нынешнего президента США Дональда Трампа. Россияне встретились с двумя республиканцами и другими высокопоставленными американскими лицами консервативных взглядов. Этот ужин также указывался в брошюре, которую раздали всем представителям российской делегации, приглашенной на Молитвенный завтрак в США (в этом мероприятии принимают участие до 3500 человек, в том числе гости из других стран; перед ними традиционно выступает американский лидер).
В обвинении в отношении россиянки прокуроры, как напоминает агентство, заявили, что Бутиной не удалось реализовать ее усилия по "установлению секретной линии коммуникации между Кремлем и представителями США". В своем заключении они основывались на письмах Бутиной, в которых говорилось, что она достигла определенного успеха. Кроме того, в документе упоминается ее "многолетний график", который включал в себя Национальный молитвенный завтрак и частный ужин.
Так, перед посещением первого мероприятия Бутина, как рассказали прокуроры, направила письмо по электронной почте, в котором говорилось, что российская делегация на Молитвенном завтраке будет включать в себя "очень влиятельных" людей, близких к Кремлю. На это мероприятие, по словам россиянки, все они отправились "для создания канала связи" между властями России и США. Бутина была задержана в США 15 июля. По данным Вашингтона, она налаживала контакты с американскими чиновниками. В ФБР уверены, что Москва планировала использовать эти контакты в своих интересах.
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Позже в американской прокуратуре заявили, что Бутина связана с российской разведкой. В обвинении против нее, в частности, говорится, что она была на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне в 2016 году и обсуждала с неназванным российским чиновником возможность организации участия в этом мероприятии в 2017 году Путина.
В российском МИД дело против россиянки в Штатах считают политическим.
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