Наркомафия предложила $70 тысяч за голову служебной овчарки

В Колумбии наркомафия предложила полиции 200 миллионов песо (69,5 тысяч долларов) в обмен на специализирующуюся на поиске наркотиков овчарку по кличке Призрак, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на портал Tvnotas.
Овчарка служит в колумбийской полиции в отделе по борьбе с наркотиками, где она участвовала в 300 операциях и помогла выследить 246 наркодилеров.
Сообщается, что за последние три года собаке удалось обнаружить около девяти тонн кокаина, что нанесло серьезный удар по интересам банды "Клан залива".
В итоге лидер группировки Дарио Усуга предложил полиции крупное вознаграждение в обмен на жизнь собаки.
После информации о вознаграждении от мафии полиция приняла решение перевести Призрака на службу в аэропорт Боготы "Эль-Дорадо", где собака будет находиться в большей безопасности.
Комментарии
Я могу достать голову овчарки. куда её сдать?
12:47, свою голову сдай на мясокомбинат...