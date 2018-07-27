Французские инженеры из института Femto-ST сконструировали самый маленький в мире дом, высота которого не превышает 15 микрометров, сообщает RT со ссылкой на Popular Mechanics.
Дом поместился на поверхности оптического волокна, толщина которого меньше человеческого волоса. В процессе "строительства" специалисты использовали систему uRobotex. Принцип работы основан на деятельности микроскопических роботов, которые способны создавать мельчайшие структуры.
По словам ученых, эта технология имеет большие перспективы. В частности, она может использоваться в медицине для проникновения в кровеносные сосуды.
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