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Экс-полицейские в Алтайском крае получили реальные сроки за избиение задержанных граждан и применение в отношении них спецсредств — электрошокера, противогаза и наручников.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, перед судом предстали 36-летний бывший заместитель начальника и 33-летний экс-оперуполномоченный отделения полиции по Третьяковскому району МО МВД России "Змеиногорский".
Их признали виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств.
В данный момент установлено, что в октябре 2015 года в отделение полиции по Третьяковскому району были доставлены три местных жителя, подозреваемых в краже мешка с зерном с территории одного из фермерских хозяйств.
"При допросе данных лиц сотрудники полиции, превысив свои должностные полномочия, применили к каждому из них физическое насилие. Граждане подверглись избиению, кроме того, к ним были применены специальные средства – электрошокер, противогаз и наручники. Несмотря на то, что мужчины признались в совершении кражи, издевательства со стороны сотрудников полиции не прекратились – они требовали от задержанных признания в совершении других аналогичных преступлений", — констатируют в СКР.
Дело было расследовано по оперативным материалам краевого управления ФСБ.
Суд приговорил бывших полицейских к семи и шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также экс-правоохранители лишены специальных званий.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю полицейские были уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Комментарии
одним словом полицаи!!!
Ну, это решение похоже на решение правового государства. Так и должно быть