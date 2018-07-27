Фото: Мария Шарабарина/vk.com/barneos22
Бытовой мусор вывалили на автомобиль, припаркованный рядом с подъездом жилого дома в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
По всей видимости, машина стала местом хранения отходов ввиду того, что кто-то оказался недоволен ее расположением.
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"Мораль: не нарушайте правила парковки на внутридомовых территориях, и тогда утро не будет начинаться с неприятностей", — отмечает автор заметки.
Комментарии
лучше бы подняли тему почему застройщики не предусмотрели строительство гаражей и парковок!
"Мораль: не нарушайте правила парковки на внутридомовых территориях, и тогда утро не будет начинаться с неприятностей", — отмечает автор заметки.
афтар заметки балбес
чтобы утро не начиналось с неприятностей, машина должна ночевать в гараже.
У нас во дворе один кондом на Кашкае повадился ставить машину впритык к подъезду, притом не к тому, в котором живёт. Как его можно нашпилить?
27.07.2018 12:01
Митенька ржевский, прояви фантазию!!!!!
Насцы ему в салон, на радиатор или выхлопную трубу.
27.07.2018 11:53
- гость -
машина должна ночевать в гараже.
Гаражных сектантов подвезли