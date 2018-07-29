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Мэрия расширит Павловский тракт и улицу Попова для борьбы с пробками

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Сейчас власти рассчитывают проектную стоимость и будут искать источники финансирования

Фото: Amic.ru

Мэрия Барнаула намерена в ближайшие годы начать работы по расширению нескольких важных транспортных узлов для борьбы с пробками. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

По его словам, реконструкция ждет Павловский тракт между горбатым мостом и Трактовой улицей в районе поста ДПС. Сейчас власти рассчитывают проектную стоимость и будут искать источники финансирования для реализации проекта.

В планах также расширение участка на пересечении Ленточного бора и Змеиногорского тракта, улицы Попова от Власихинской до Трактовой, а также несколько более мелких участков по всему городу.

Антон Шеломенцев отметил, что сейчас прорабатываются источники финансирования.

 Ранее городские власти анонсировали реконструкцию дороги по Змеиногорскому тракту до поселка Южный, которая подразумевает снос знаменитого кафе "У Григорича".

Полное интервью с Антоном Шеломенцевым читайте на сайте Amic.ru 30 июля.

Читайте также в сюжете: Дорожный ремонт - 2018
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.07.2018 08:06
- гость -

Шоссе ленточный бор и южный тракт, надо делать 2х уровневую развязку ,место позволяет

0  0
29.07.2018 08:56
- гость -

Где такой горбатый мост на Павловском тракте?

0  0
29.07.2018 09:49
Гость

Планы - это хорошо. Новые эстакады, путепроводы и развязки - супер. Но денег как всегда хватит только на ямочный ремонт всех городских дорог и полную замену асфальта на какой-нибудь самой убитой дороге в пару километров. Более серьезные ремонты на сумму более 100 млн руб - денег в бюджете города нет, край тоже много не даст, федерация - даёт редко и только под выборный цикл. Так что ждём следующий выборный цикл

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