Мэрия расширит Павловский тракт и улицу Попова для борьбы с пробками

Фото: Amic.ru
Мэрия Барнаула намерена в ближайшие годы начать работы по расширению нескольких важных транспортных узлов для борьбы с пробками. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.
По его словам, реконструкция ждет Павловский тракт между горбатым мостом и Трактовой улицей в районе поста ДПС. Сейчас власти рассчитывают проектную стоимость и будут искать источники финансирования для реализации проекта.
В планах также расширение участка на пересечении Ленточного бора и Змеиногорского тракта, улицы Попова от Власихинской до Трактовой, а также несколько более мелких участков по всему городу.
Антон Шеломенцев отметил, что сейчас прорабатываются источники финансирования.
Ранее городские власти анонсировали реконструкцию дороги по Змеиногорскому тракту до поселка Южный, которая подразумевает снос знаменитого кафе "У Григорича".
Полное интервью с Антоном Шеломенцевым читайте на сайте Amic.ru 30 июля.
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