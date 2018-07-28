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Автомобилисты шутят, что в последние годы после сильных дождей столица Алтайского края превращается в "сибирскую Венецию". Ливневые канализации, построенные в Барнауле в 60-е годы прошлого века, уже не справляются со своей задачей.
Почему Барнаул все время топит?
Проблема очень серьезная и требует очень больших финансовых вложений. Но с 2015 года власти Барнаула приступили к ее поэтапному решению.
Решать проблему начали с исторической части города – здесь сосредоточено большое количество памятников архитектуры, которые необходимо защитить в первую очередь. И вот в 2015 году построена ливневая канализация на участке ул. Пионеров – пр-т Ленина – ул. Профинтерна, и это значительно улучшило водоотведение поверхностных сточных вод на этой территории.
Какие ливневки строят в городе?
В 2017 году в рамках реализации проекта "Барнаул – горнозаводской город" была построена сеть ливневой канализации по улицам Льва Толстого, Мало-Тобольская от проспекта Социалистического до Ленина. Особо значимым можно считать строительство новых очистных сооружений на улице Чехова. В первую очередь они улучшат состояние реки Барнаулки. Вода в ней наконец станет чище.
В 2018 году к строительству новых ливневок приступили на улицах Гоголя и Пушкина, предусмотрено строительство ливневой канализации и на улице Ползунова. После завершения работ исторический центр краевой столицы может забыть о лужах.
Первые две ливневки построят в сентябре. Через месяц после этого сдадут и улицу Ползунова.
По улицам Гоголя и Пушкина сеть ливневой канализации протянется от проспекта Ленина до проспекта Социалистического — всего около 800 метров. На реализацию проекта требуется 96,7 миллиона рублей, которые будут выделены из краевого и городского бюджетов. Работами занимается известная в городе компания "ВиКС". В администрации Барнаула отмечают, что построенные в городе очистные сооружения уникальны для России. Принимать стоки они уже начали этой весной. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" провело санитарно-гигиенические исследования сточной воды после обработки очистными сооружениями поверхностного стока. Исследования показали, что вода, прошедшая очистку, даже чище, чем допустимый норматив требований СанПиН.
Третий этап продолжат в 2019 году. Около 300 миллионов рублей пойдет на строительство ливневой канализации в границах от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского. К 2020 году это позволит сохранить в исторической части Барнаула все объекты культурного наследия, жилые дома, а также дорожное полотно, разрушающееся из-за осадков.
Но новые ливневки строят не только в центре. К концу 2018 года в микрорайоне "Балтийская крепость" появятся сразу три новые дороги общей стоимостью почти 300 миллионов рублей. При их возведении также параллельно осуществлялось строительство ливневой канализации под проезжей частью дорог. Так что и этот район от луж будет избавлен.
Почему это не решит всех проблем?
К сожалению, строительство новых ливневок не решит проблему больших луж в городе. На данный момент протяженность ливневых канализаций в городе составляет 119,7 километра. Большая часть системы водоотведения серьезно изношена, так как была построена более полувека тому назад. На то, чтобы привести ее в порядок, требуется около 5 миллиардов рублей.
В мэрии Барнаула пояснили, что старые сети ливневой канализации, в зависимости от их технического состояния, подлежат текущему, капитальному ремонту в рамках ремонта, реконструкции улично-дорожной сети.
А потому решать проблему с лужами будут поэтапно в рамках реконструкции и капитального ремонта дорог. В рамках программы "Комфортная городская среда" уже осенью 2018 года будет устранена самая известная лужа города на пересечении Ленина и Молодежной. Это горожанам пообещал сам глава Барнаула Сергей Дугин. Кроме того, в рамках программы "Комфортная городская среда", приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" ликвидируют лужи на пересечении улиц Попова и Юрина.
Комментарии
Потому, что строят не учитывая естественных водостоков
Решать проблему начали с исторической части города – здесь сосредоточено большое количество памятников архитектуры, которые необходимо защитить в первую очередь. И вот в 2015 году построена ливневая канализация на участке ул. Пионеров – пр-т Ленина – ул. Профинтерна,
пырастити, а где тут историческая часть?