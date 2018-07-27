Массовая драка украинских депутатов попала на видео

Депутаты городского совета города Конотоп в Сумской области Украины устроили массовую драку во время заседания, сообщает местное издание "Телеграф".
Как отмечается, конфликт возник между сторонниками и противниками действующего мэра города. Пострадали четверо полицейских.
На собрании также присутствовали горожане и общественные активисты. Стражам порядка пришлось вывести из зала около 50 человек и доставить их в отделение.
Комментарии
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