Массовая драка украинских депутатов попала на видео

Депутаты городского совета города Конотоп в Сумской области Украины устроили массовую драку во время заседания, сообщает местное издание "Телеграф".
Как отмечается, конфликт возник между сторонниками и противниками действующего мэра города. Пострадали четверо полицейских.
На собрании также присутствовали горожане и общественные активисты. Стражам порядка пришлось вывести из зала около 50 человек и доставить их в отделение.
Комментарии
Жизнь кипит. Имеют мнение и готовы за него драться. Это вам не по щелчку пальцев синхронно жать кнопку "Одобрямс".
Хорошая новость. Пусть дерутся за свое мнение. Может стрелять начнут. Это же европейская цивилизация. Питекантропы
Ну что доскакались украинцы, наскакали себе поднятие пенсионного возраста и увеличение НДС?! Тото же!
Просто кастрюли донельзя жмут на голову, вот и результат.
27.07.2018 13:06
- гость -
Имеют мнение? Это драка холопов, которых господа натравили друг на друга)
27.07.2018 13:22
Грантштейн
а чем российские депутаты лучше?
27.07.2018 13:23
- гость -
По сути ничем. Но, хотя бы соблюдают приличия.
27.07.2018 13:35
Грантштейн, ну вспомните хотя бы Жириновского
молодцы, мужики. это по-мужски!
а как жирик,как баба, за волосья прямо в Думе депутатиху таскал а как он на Пасху призывал свою охрану изнасиловать беременную журналистку. стыд и срам!