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Многодетность назвали причиной ускоренного старения женщин

, ИА "Амител"
При этом, как отмечается, ранняя беременность оказывает более сильный эффект

Фото: ptzgovorit.ru

Ученые Северо-Западного университета (США) пришли к выводу, что у женщин, имеющих несколько детей, наблюдаются признаки ускоренного клеточного старения, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие около 1000 филиппинских женщин в возрасте 20-22 лет. При этом 102 женщины имели двоих детей и 28 — троих. 507 участниц никогда не были беременными. У остальных был только один ребенок.

Ученые изучили у женщин такие биологические маркеры старения, как длина теломер и эпигенетический возраст, то есть количество эпигенетических изменений, которое обычно увеличивается с годами.

Оказалось, что каждое рождение ребенка вызывало клеточные изменения, эквивалентные старению, в среднем на 0,5-2 года.

Так, теломеры "старели" на 0,34-3,67 года, а эпигенетический возраст увеличивался на 0,29-0,63 года.

При этом, как отмечается, ранняя беременность оказывает более сильный эффект на сокращение теломер, особенно у тех женщин, которые забеременели в подростковом возрасте.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.07.2018 13:55
- гость -

Рассовые различия метаболизма уже доказаны, скорее всего есть разница и в старении теломеров.

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