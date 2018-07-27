Многодетность назвали причиной ускоренного старения женщин

Ученые Северо-Западного университета (США) пришли к выводу, что у женщин, имеющих несколько детей, наблюдаются признаки ускоренного клеточного старения, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие около 1000 филиппинских женщин в возрасте 20-22 лет. При этом 102 женщины имели двоих детей и 28 — троих. 507 участниц никогда не были беременными. У остальных был только один ребенок.
Ученые изучили у женщин такие биологические маркеры старения, как длина теломер и эпигенетический возраст, то есть количество эпигенетических изменений, которое обычно увеличивается с годами.
Оказалось, что каждое рождение ребенка вызывало клеточные изменения, эквивалентные старению, в среднем на 0,5-2 года.
Так, теломеры "старели" на 0,34-3,67 года, а эпигенетический возраст увеличивался на 0,29-0,63 года.
При этом, как отмечается, ранняя беременность оказывает более сильный эффект на сокращение теломер, особенно у тех женщин, которые забеременели в подростковом возрасте.
Комментарии
Рассовые различия метаболизма уже доказаны, скорее всего есть разница и в старении теломеров.