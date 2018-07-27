После итогового пленарного заседания 27 июля начнется летний отпуск парламентариев, который продлится всего месяц. В августе депутаты должны успеть отдохнуть и пообщаться с избирателями во время поездок в регионы, где придется обсудить с гражданами совершенствование пенсионной системы, пишет "Парламентская газета".
Чтобы обсудить тему пенсий как можно шире, решено продлить срок внесения поправок в законопроект о совершенствовании пенсионной системы до 24 сентября. Изначально его планировали на 18 августа.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин убежден, что время для того, чтобы решить, какой должна быть пенсионная система, есть.
Сам спикер проведет часть летнего отпуска в своем регионе — в Саратовской области. Там он пообщается с избирателями. "Сочетание отдыха на Волге со встречами с избирателями — что может быть лучше", — отметил Володин.
Он также уверен, что позиция президента России Владимира Путина по пенсионному вопросу "искренняя и честная". "Думаю, ее разделяют все те, кто принимает эти решения", — отметил Володин.
Напомним, ранее Путин заявил, что этот вопрос очень чувствителен для большинства россиян. Он также сказал, что тема обсуждается на протяжении многих лет, и предлагались разные варианты решения этого вопроса. "И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой вариант не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится", — заявил президент. Однако, по его словам, если проигнорировать проблемы в действующей пенсионной системе, то вопрос не будет урегулирован, и тогда придется принимать кардинальные решения.
Комментарии
А что тут обсуждать народ против "или он имеет в виду уговорить"
"что может быть лучше" - вопросы то будут не легкие, например, вся ли дума считает, что мы сейчас в лучшей ситуации, чем при СССР.