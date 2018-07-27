Перспективы развития торговли в Алтайском крае и задачи, которые стоят перед отраслью на ближайшее время, обсудил в ходе рабочей встречи 26 июля врио губернатора Виктор Томенко с представителями алтайских торговых сетей.
Во встрече приняли участие представители международных ритейлеров ("Ашан", "Metro cash & carry", "Леруа Мерлен"), федеральных ("Пятерочка", "Лента", "Магнит"), межрегиональных ("Мария-Ра", "Новэкс", "Аникс", "Холидей", "Ярче"), а также локальных торговых сетей ("Хорошее настроение" (Барнаул), "Форне" (Бийск), "Седьмое небо" (Заринск) и других.
С двумя крупнейшими региональными торговыми продовольственными компаниями "Аникс" и "Мария-Ра" было подписано соглашение о взаимодействии в сфере торговой деятельности. В документе прописано в том числе продвижение алтайских товаров за пределы региона, стабильная ценовая политика, наличие доступного и качественного ассортимента и другие моменты.
"Мы с вами заняты одним общим делом: заботимся о нашим земляках, об улучшении их благополучия, решаем экономические и социальные вопросы, вместе живем и работаем на одной земле. Мы заинтересованы, чтобы деятельность в сфере торговли развивалась, ваши предприятия вели ответственную социальную политику и в отношении собственных работников, и своих потребителей", — подчеркнул врио губернатора края.
Виктор Томенко подчеркнул, что масштаб сферы торговли существенный и серьезно влияет на положение дел в крае, на ситуацию в социально-экономической сфере.
Сегодня в крае с учетом локальных сетей действует более 900 розничных сетевых компаний, стационарную розничную торговлю в крае осуществляют 14,6 тысячи торговых объектов. В этой сфере занято около 200 тысяч человек.
Доля торговли в валовом региональном продукте составляет 14,1% (70,3 миллиарда рублей). По объему налоговых отчислений торговая сфера занимает вторую позицию после обрабатывающих производств с долей 16,8% (13,4 миллиарда рублей) в общем объеме бюджетных поступлений. Инвестиционные вложения организаций торговли за последние три года составили 10,5 миллиарда рублей. Ежегодно в крае открывается порядка 300 магазинов, создается 2 тысячи рабочих мест. По итогам первого полугодия 2018 года оборот розничной торговли составил 150,4 миллиарда рублей (101,4% к аналогичному периоду прошлого года).
Комментарии
"Мы с вами заняты одним общим делом: заботимся о нашим земляках,
он про красноярских земляков?