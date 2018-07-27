Фото: 54.мвд.рф
Полиция в Новосибирске обращается за помощью в установлении возможных очевидцев и личности подозреваемых в убийстве 16-летнего подростка.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, 28 июня этого года около 10 часов на территории парка "У Моря" на улице Софийской было найдено тело 16-летнего подростка с колото-резаными ранениями в области жизненно важных органов.
Правоохранители обращаются за помощью к гражданам в установлении личности подозреваемых.
Приметы гражданина (на портрете): на вид около 25-35 лет, славянской внешности, рост около 180 сантиметров, крупного телосложения. У него широкое лицо, неухоженная светло-русая борода или щетина, короткая прическа.
Был одет: олимпийка темного цвета с яркими вставками в районе плечевого пояса, брюки (возможно, спортивные) темного цвета.
Приметы второго: на вид около 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения. У него вытянутое лицо, волос темно-русый, короткая стрижка.
Был одет в спортивные штаны и спортивную майку. На левом глазу была гематома.
Граждан, располагающих информацией о лицах либо о событиях, произошедших 28 июня в парке "У моря", убедительно просят позвонить по телефонам: 8 (383) 232-65-65, 8(383) 345-02-82, 8-905-930-62-62, 8-913-904-93-07.
За предоставленную информацию гарантировано вознаграждение. Конфиденциальность также гарантируется.
Комментарии
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