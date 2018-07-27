Единственная кандидат-женщина Людмила Суслова набрала необходимое количество подписей муниципальных депутатов для регистрации на выборах губернатора Алтайского края. Пакет документов она принесла днем в пятницу, 27 июля. Теперь у избирательной комиссии есть 10 дней на проверку достоверности подписей.
Депутата Алтайского краевого Заксобрания Людмилу Суслову на выборы выдвинула партия "Справедливая Россия". Для регистрации ей и всем остальным пяти выдвинутым кандидатам требовалось пройти муниципальный фильтр, а именно собрать в свою поддержку 534 подписи муниципальных депутатов и избранных сельских глав, но не более 560 подписей. Она принесла в избирком ровно 560 подписей.
Кандидат предоставила избиркому и список из трех фамилий. Один из них станет сенатором от исполнительной власти региона, если Суслова победит на выборах. Это депутат АКЗС Александр Молотов, учитель из Барнаула Елена Афанасьева и депутат от партии в Бийской гордуме Елена Речкова.
"Это мой первый опыт участия в выборах такого уровня. Прогнозы давать пока сложно, мы только начали работать. Со сбором подписей трудностей не было. Основная часть была от депутатов-справедливороссов, также были депутаты-самовыдвиженцы", — прокомментировала Людмила Суслова.
Людмила Суслова стала в пятницу, 27 июля, уже третьим кандидатом, кто принес в избирком подписи в свою поддержку. Ранее пришел врио губернатора региона Виктор Томенко (выдвинут от партии "Единая Россия"), депутат АКЗС Владимир Семенов (ЛДПР). В субботу, 28 июля, ожидается визит Андрея Крылова ("Партия Роста"). Кандидат из Рубцовска Сергей Сущевский ("Партия малого бизнеса России") и оппозиционер Виктор Рау ("Яблоко") также имеют возможность сдать подписные листы в субботу. Это будет последний день приема документов.
Комментарии
Интересно каким путём она набрала подписи?))))
Думаю у Сусловой нет шансов, т.к женщину никто выбирать не будет
Справедливороссы уже не являются сильной оппозицией, на всех выборах кандидаты буквально с "улицы". Когда эта партия показывала хороший результат?
Программа ее где?Или хоть какое-то участие в избирательной кампании? Ничего ещё не видел и не слышал.
Снова троллятины резвиться начали.
Я завтра Федорычу в баньке расскажу про то, какие у него сотрудники тупые и как они дискредитируют ВРИО и его самого.