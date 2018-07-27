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Жительницу Егорьевского района Алтайского края судят по обвинению в хищении 100 тысяч рублей у 90-летней рубцовчанки, сообщает региональная прокуратура.
По информации правоохранителей, в мае текущего года обвиняемая пришла домой к пожилой женщине и убедила ее в том, что у нее болезнь, которую нужно лечить.
"Для совершения обряда, который поможет ее излечить, бабушка принесла черные нитки, а также передала ей денежные средства в размере 4600 рублей. Когда "обряд" был завершен, женщина скрылась с места преступления. После ее ухода у бабушки в спальне из-под матраца на кровати исчезли и денежные средства в размере 100 тысяч рублей, которые она копила длительное время", — уточняют в прокуратуре.
Теперь злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.
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