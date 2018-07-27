Арбитражный суд Алтайского края 22 августа готов вынести окончательный вердикт по иску кипрской Advanced Freight Car Tehnology Limited (является дочерней структурой "Объединенной вагонной компании") к АО "Алтайвагон" о взыскании убытков за применение алтайским заводом чужой разработки в производстве вагонов.

Кипрская компания требует взыскать с ответчика 113,625 млн рублей убытков. Речь идет о полезной модели "Хребтовая балка грузового железнодорожного полувагона с разгрузочными люками и кузов грузового железнодорожного вагона с разгрузочными люками". Она была запатентована AFCT еще в 2012 году.

"Алтайвагон" использовал данную модель в собственных вагонах, выпускаемых под № 12-2142. Всего за период с декабря 2014-го по март 2015 года было реализовано 1000 вагонов по цене 2,25 млн рублей за штуку. Таким образом предприятие смогло заработать более 2 млрд рублей.

В обоснование своего иска представители киприотов указали, что упущенная выгода рассчитывалась по средней ставке роялти (в судебной практике эти цифры варьируются от 3% до 5%).

"Объединенная вагонная компания" управляет вагоностроительным заводом в Тихвине (мощность — 16 тысяч вагонов и 30 тысяч комплектов вагонного литья), лизинговой компанией Rail1520, ж/д оператором "Восток1520", инжиниринговым центром и производствами компонентов для подвижного состава. Сейчас в собственности и под управлением ОВК находится более 25 тысяч вагонов различных типов. ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" принадлежит 99,7% AFCT Advanced Freight Car Tehnology Limited.

Между тем действие патента у AFCT в период с 3 мая 2012 года по 10 октября 2014 года было приостановлено из-за того, что кипрская компания не оплачивала положенную по закону госпошлину. В это время любое лицо имело право использовать этот патент в своих наработках и разработках, в изготовлении полезной модели, в проектировании, в подготовке производства. В соответствии со ст. 1400 ГК РФ "Алтайвагон", подготовив производство в полном объеме, получил право послепользования. То есть даже после восстановления действия патента данное лицо вправе использовать разработку, указывали ранее юристы алтайской компании.

В то же время объемы производства не должны были превышать те, которые были достигнуты к моменту восстановления патента. Речь шла примерно о 350 вагонах ежемесячно. К слову, в середине октября 2014 года "Алтайвагон" получил сертификат соответствия на модель № 12-2142 с увеличенными до 75 тонн грузоподъемностью, до 94 куб. м объемом кузова и сроком службы до 32 лет. При этом в разработку и сертификацию модели, а также в подготовку производства к серийному выпуску компания вложила более 30 млн рублей. Еще один аргумент, прозвучавший от представителей "Алтайвагона", касается того, что полезная модель не тождественна изобретению.

Обращает на себя внимание, что претензии киприотов касаются и еще одной модели вагона: № 12-2141. Однако, по заверению ответчика, ее уже не существовало на момент подачи иска — единственная опытная модель была утилизирована, в серийное производство она так и не поступила. При этом председательствующий по этому делу судья Максим Кулик уточнил позиции истца — стоит ли наказывать "Алтайвагон", если предприятие на определенном этапе готовилось к производству данного типа вагона, но так и не приступило к нему. В ответ представители киприотов заявили, что не согласны с такой формулировкой.

Другим принципиальным моментом стали споры вокруг того, что можно считать процессом производства. По мнению юристов "Алтайвагона", это непосредственная работа в цеху, а по оценке киприотов — стадия конструкторской документации. Собственно говоря, с последним суждением отчасти согласился и Суд по интеллектуальным правам.

Нелишним будет напомнить саму историю противостояния, которое длится с октября 2015 года. Примерно через год, осенью 2016-го, краевой арбитраж отказал в удовлетворении иска кипрской компании. После этого Advanced Freight Car Tehnology Limited обратилась в Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске. Однако первоначальное решение было оставлено без изменения. Наконец, последняя инстанция — Суд по интеллектуальным правам в декабре прошлого года отменил предыдущие акты, а дело направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края.

При этом позднее "Алтайвагон" настаивал на рассмотрении дела Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ, но ему было отказано.

В итоге спустя пару лет документы вновь оказались у зампредседателя краевого арбитража Максима Кулика. Несмотря на желание и готовность сторон услышать окончательный вердикт в рамках нынешнего судебного заседания, делать этого 26 июля судья не стал. Несколько раз по ходу процесса он интересовался, могут ли стороны пойти на заключение мирового соглашения, но услышал категоричный отказ, так как точки соприкосновения за долгие месяцы судебных тяжб так и не обозначились.

В любом случае г-ну Кулику предстоит сделать сложный выбор. Вероятнее всего, второй раз подряд отказывать киприотам, да еще и после вердикта Суда по интеллектуальным правам, он не будет. Однако сумма требований AFCT может быть существенно снижена за счет того самого "разброса" по роялти. Если считать по нижней границе (3%), то иск может ограничиться примерно 68 млн рублей.

Кстати, Максим Кулик задал уточняющий вопрос представителям "Алтайвагона" — насколько заявленная сумма требований (если они будут удовлетворены) окажется весомой для завода. Сможет ли ответчик все выплатить сразу или придется прибегать к рассрочке? Напомним, речь идет почти о 115 млн рублей. В ответ юристы "Алтайвагона" уточнили, что эта сумма достаточно существенная, не вдаваясь в дополнительные подробности.

Еще один любопытный эпизод в ходе заседания возник вокруг споров о том, почему и при каких обстоятельствах было прекращено действие патента Advanced Freight Car Tehnology Limited. В частности, высказывалось точка зрения, что это был умышленный акт, чтобы специально спровоцировать "Алтайвагон" на использование данной полезной модели, а затем втянуть его в судебные тяжбы после возобновления патента.

…Между тем, похоже, любой вердикт суда, каким бы он ни был, вызовет очередной виток противостояния и жалобы в вышестоящие инстанции.

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ОАО "Алтайвагон" входит в холдинг "СДС-Маш" группы СДС. Предприятие выпускает грузовые вагоны, в том числе цистерны, полувагоны, крытые вагоны и платформы. Головное предприятие в Новоалтайске занимается разработкой и изготовлением новых моделей, а также осуществляет ремонт грузовых вагонов. Филиал в Рубцовске производит стальное литье. "Алтайвагон" по объемам выпуска занимает третье место в России среди производителей грузовых железнодорожных вагонов.