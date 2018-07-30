Статус и престиж вуза, наличие у него государственной аккредитации, квалификация и опыт преподавательского состава, востребованность специальностей на рынке труда, демократичная стоимость обучения — большинство абитуриентов выбирают образовательное учреждение согласно этим критериям. Но есть еще один, не менее важный – это среда пребывания. Веселые и яркие студенческие годы запоминаются на всю жизнь, и эти воспоминания не должны быть омрачены ничем, в том числе отсутствием комфортных условий проживания. Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - одного из старейших и ведущих российских вузов — заботится о своих студентах, предлагая проживание в собственном уютном общежитии в самом центре города, а также другие преимущества.
ЛИДЕР В ПОДГОТОВКЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ КАДРОВ
Созданный в декабре 1965 года как "Всероссийский заочный финансово-экономический институт", а позднее преобразованный в "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", Барнаульский филиал Финуниверситета подготовил свыше 25 тысяч высококвалифицированных специалистов в области управления, экономики и финансов. Огромный опыт научной и педагогической деятельности, а также постоянная ориентация учебного процесса на соответствие реальным потребностям экономики позволили филиалу стать сегодня признанным лидером в области подготовки специалистов без отрыва от производства. В вузе есть очная, заочная и вечерняя формы обучения, бакалавриат и магистратура, а также возможность получить дополнительное и бизнес-образование. Для студентов здесь предусмотрено все, что нужно для комфортного проживания, эффективного обучения и самосовершенствования, в том числе современное благоустроенное общежитие.
НАСТОЯЩИЙ ДОМ
Идеальное студенческое общежитие – какое оно? Отвечая на этот вопрос, многие ставят во главу угла комфорт в быту: просторные комнаты, одноэтажные кровати, кухню с холодильником, плитами и микроволновкой, наличие стиральной машины. Для других важно отсутствие комендантского часа и возможность приглашать родных и друзей. Третьи обращают внимание на наличие спортзала и парковки, библиотеки, комнат для занятий и отдыха. Для четвёртых значимыми факторами являются доступная оплата, охрана, а также удобное расположение. Общежитие Барнаульского филиала Финансового университета отвечает, без преувеличения, всем этим требованиям.
Современный кампус Финуниверситета расположен в шаговой доступности от вуза – на улице Интернациональной. 64 по-домашнему комфортабельные жилые комнаты, готовые вместить 128 человек, включая семьи, меблированы всем необходимым – от кроватей, стульев, тумбочек и шкафов до общего стола. В каждой секции есть своя ванная комната с холодной и горячей водой и свежей сантехникой, а также оборудование, призванное облегчить каждодневные бытовые хлопоты: в прачечной – стиральные машины, а в сушильной комнате — устройства для сушки и вешалки. Популярное в студенческом лексиконе слово "общага" абсолютно неприменимо к этому месту: это настоящий дом — светлый и уютный.
Благоустроенность кухонной зоны, особенно интересующая многих первокурсников, в общежитии Финуниверситета также на высоком уровне. С учетом того, что далеко не всегда студенты могут позволить себе готовую еду и предпочитают готовить сами, здесь есть посуда, бытовая техника, а также, согласно СанПиНу, мойка, плита, холодильник, места хранения для столовых приборов, стол и стулья.
Удобное расположение, просторные комнаты, кухонные зоны, оборудованные всей необходимой техникой, комнаты для самоподготовки, спортивная комната, демократичный внутренний распорядок, безопасность и чистота – у общежития Финуниверситета множество преимуществ. Здесь есть все, чтобы студенческие годы прошли комфортно, радостно и беззаботно.
Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
г. Барнаул, пр. Ленина, 54
тел.: 8 (3852) 569-269, 569-270
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E-mail: barnaul@fa.ru
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