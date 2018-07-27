Водителей такси предлагают лицензировать в России

В России предлагают выдавать разрешения на работу таксистами только после получения специальной лицензии на право осуществления таксомоторной деятельности для физических лиц, сообщает RT со ссылкой на документ, направленный в Госдуму.
Зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов объясняет, что в настоящее время подобная лицензия выдается на машину и она необходима только для работы в классических таксопарках. Человеку же, который решил заработать на перевозке пассажиров с помощью агрегаторов такси, порой не нужна даже лицензия на автомобиль.
Зотов подчеркнул, что из-за того, что сейчас нет нормативно закрепленных требований к водителям, работать в такси могут приходить злоумышленники.
"Сейчас таксисту достаточно взять в аренду автомобиль и подключиться к одному из агрегаторов, чтобы начать работу по перевозке пассажиров. Поэтому возможны случаи применения насилия или высадки пассажиров в лесу", — отметил Зотов.
Зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько сообщил, что предложения будут изучены и рассмотрены в рамках работы нижней палаты парламента.
"Мы должны обеспечить безопасность граждан, чтобы их обслуживали компетентные люди. С другой стороны, не всегда излишняя регуляция необходима, поэтому нужно изучить эти предложения и послушать все мнения", — отметил Бидонько.
Кроме того, общественники уверены, что необходимо закрепить и обязанность компаний такси и агрегаторов заключать трудовые договоры с водителями. Необходимо также прописать понятие "тариф" и определить уполномоченный орган, который будет устанавливать минимальные тарифы на услуги такси в регионах, чтобы контролировать стоимость проезда. Для обеспечения безопасности, как полагают общественники, нужно ввести обязательное страхование пассажиров такси на сумму не менее 2 млн рублей.
Комментарии
Давно пора это сделать!
Ну это что они потом и налогами обложат как нефиг делать.
Агрегатор привязан к номеру телефона и ДжиПиЭсу, кто кого там насилует или высаживает в лесу, как и пассажир светит свой номер при заказе такситак что заниматься криминалом вообще бессмысленно.
Все это только для ещё одного контроля заработка простых граждан. Стопудофф.
В общем идея правильная, но ведь в конечном итоге это приведет к удорожанию услуг перевозки населения, а братва как ездила на членовозах так и будет - их это не коснется...
И сколько они намерены брать за эту лицензию? Безопасность, ага. Денег захотелось, вот и все.
Давно пора