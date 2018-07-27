Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу проработать вопрос введения в России утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы, пишут "Известия".
Отмечается, что само поручение было озвучено на совещании о мерах поддержки алюминиевой промышленности. Сам утилизационный сбор назван одной из мер, направленных на увеличение спроса на алюминиевую продукцию в различных отраслях промышленности.
Если такой шаг одобрят, проекты федерального закона и постановления правительства относительно введения утилизационного сбора на велосипеды подготовят уже к 1 октября 2019 года. Ответственными ведомствами в данном вопросе являются Минпромторг и Минприроды, следует из документа.
По мнению экспертов, сумма платежа может составить до 10% от стоимости велосипеда.
В новом налоге видят и еще один положительный момент. Отмечается, что сейчас на рынке обращается большой объем импортной продукции, как правило, она из Китая. По данным на 2017 год, на нее приходится до 70% с учетом комплектующих. Появление же утилизационного сбора, как ожидается, простимулирует российское производство велосипедов.
Ранее Минпромторг высказал инициативу о введении утилизационного сбора на газовое оборудование. Из-за этого, как отмечают эксперты, может вырасти цена электричество.
Комментарии
С тех пор как мы ввели налог на воздух.........
Это Джанни Родари был таким прозорливым, или наши министры его поначитались (только к сожалению до конца не дочитали)
Побольше полезных налогов. На воздух, дождь, хождение по земле и т.д. и т.п.))))
И тут ни корысти ради,а во благо Нам!
Налог на велосипеды разрабатывают для россиян
Чего только россиянам не разрабатывали, а они и рады
Похоже экономика России действительно порвана в клочья. Уже не знают где еще сорвать деньги с россиян.
Ну что "хрустики" прочувствуйте жизнь владельце авто!! А то думали судьбу обманули??
а алюминий и велики как между собой связаны? Ежели им алюминий от рам великов нужен - пускай доплачивают, а не налог вводят. А то хитрые - лемань заберут, да еще бабла поднимут
В правительстве прямо клуб знатоков, уже не знаю на что налоги вводить...бедные маятся, кто остроумнее.
Лучше бы экономикой страны занялись, её проблемами реального сектора. А не тупо у народа последнюю копейку из дырявого кармана вытаскивать.
биомасса в комментах поражает своей непоследовательностью. Правительство принимает меры по стимулированию развития промышленности, а биомасса, которая в новостях про пенсионный возраст кричит, что негде работать, в новостях про ТЦ, что вместо заводов открыли очередной ТЦ, в новости же про реальный шаг в стимулировании промышленности снова недовольна...
ТО на велик, страховка на велик, шипы на велик, аптечку на велик.... я можу 100 законов накидать.. можно меня в думу?
27.07.2018 15:41
ПлохойХорошийЗлой
Сам-то понял чего сказал?
Стимулировать надо другими способами, а не фискальным удорожанием продукции конкурентов.
27.07.2018 15:41
ПлохойХорошийЗлой
Отечественный пищепром с начала санкций стимулируют, а результатов чтио-то не видно, - молочные продукты из пальмового масла, курятина на анаболиках и т.д.
и это в тот момент когда решила с машины на велик пересесть! вот нет теперь уже
27.07.2018 15:45 Вы про огнетушитель забыли
guest365
я его в черновик накидала
еще ремень безопасности и подушку куда то впендюрить еще
Проще ввести налог на туалеты. Велосипедами пользуются не все, а тут такой профит будет. И коэффициент - в зависимости от навороченности предмета. На туалет типа "сортир" - один, на туалет в илитной квартире - другой. И ввести штат чиновников для оценки. Вот кормушка-то будет. А то - велосипеды, велосипеды...
Велосипед с удовольствием в металлом возьмут да еще деньги заплатят. Не вы платите, а вам заплатят!
в металлолом
Можно с рук купить велосипед за 1 тысячу, а у кого деньги, того и 60 тысяч не остановят.
вот они нащупали тему "утилизационный сбор"...
монголы брали с покорённых 10%, а тут свои вроде, но ведут себя хуже завоевателей
в металлолом такое правительство, а не велики. От великов очень большая польза, что не скажешь о первых
guest365
я его в черновик накидала
еще ремень безопасности и подушку куда то впендюрить еще
=====
а Глонассс? забыли?
Платон на велики ввели?
Чет Ванадий фанат велосипедов молчит, наверное желчь копит
да, Обама оказался прав, это уже не клочья, это уже труха