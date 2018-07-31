Главная цель программы "Формирование комфортной городской среды" – участие жителей в формировании благоприятных условий городской среды. Об этом рассказал депутат Барнаульской городской Думы, куратор проекта "Формирование комфортной городской среды" от партии "Единая Россия" Евгений Носенко. Больше о ремонте дорог и благоустройстве в Барнауле читайте в проекте Amic.ru "Большая стройка".

Корреспондент: Евгений, в 2018 году Барнаул получил по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" почти 220 млн рублей. Это немалые деньги. Кто и как контролирует качество проведения работ по благоустройству?

Евгений Носенко: Контролеров на самом деле достаточно на всех уровнях. Ответственным исполнителем программы является Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. И по общественным территориям, и по дворам были сформированы комиссии из представителей городской администрации, депутатов, экспертов профильных отраслей, представителей управляющих компаний и ТСЖ, общественности. Именно эти комиссии оценивали заявки и принимали решение по включению дворов в программу.

По общественным территориям немного иначе — на первом этапе проекты благоустройства оценивала комиссия, а главный выбор сделали горожане 18 марта.

Самое активное участие в реализации проекта принимают депутаты БГД совместно с администрацией. Каждую неделю мы проводим выездные совещания. Может показаться скучным и незначительным, но это дает нам возможность решать все вопросы оперативно и конструктивно. Со стороны администрации Барнаула реализацию проекта курируют два комитета: по дорожному хозяйству и по ЖКХ. Контроль от города в ежедневном режиме, это я вам могу точно сказать.

Никаких сбоев пока нет, но мелкие вопросы, конечно, возникают.

Корр.: Например?

Е.Н.: Например, жители хотят, чтобы подрядчик вышел за рамки утвержденного проекта и сделал что-то иначе или дополнительно. Бывает так, что кто-то из жителей хотел парковку побольше сделать, а кто-то, наоборот, расширить детскую площадку. Но я подчеркну, что это федеральный проект, требования к выбору объектов и перечень работ определены на федеральном уровне. Тем не менее мы "слышим" горожан и там, где это возможно, идем им навстречу.

Не все знают, когда именно начнутся работы на конкретном объекте. Вы же понимаете, что любые подобные работы под окном — это небольшой стресс для жителей. А потому в каждом дворе установлен информационный стенд со сроками работ, перечнем и со всеми необходимыми контактами: подрядчика, контролирующих органов, старшего по дому, УК, ТСЖ и депутатов, курирующих проект.

Такие же появятся и на общественных территориях, когда там начнутся работы.

Мы стараемся максимально снять вопросы, заранее предупреждаем жителей о начале работ.

Корр.: Насколько профессионален контроль со стороны общественности?

Е.Н.: Профессиональный контроль отдан на откуп специалистам — по дворам уже определена организация, осуществляющая функцию технического заказчика. Его задача — оценка выполненных работ согласно сметной документации, специалисты буквально пересчитают каждый бордюрный камень.

Наша задача — как раз общественный контроль и взаимодействие с жителями. Поэтому мы призываем горожан не оставаться равнодушными. Смотрите, задавайте вопросы, фотографируйте, размещайте в социальных сетях, принимайте активное участие в жизни города, двора.

Корр.: Жители принимают активное участие?

Е.Н.: Самое непосредственное. Для выбора дворов именно от жителей домов подаются заявки, общественные территории тоже выбирали жители. И во время работ мнение горожан по возможности учитывается. А по окончании работ без подписи представителя дома в акте контракт просто не будет закрыт.

Вся программа затевалась не столько для того, чтобы асфальт новый уложить во дворах, сколько попытаться создать комфортную городскую среду для проживания. Ведь поймите, мало просто благоустроить двор, нужно же будет все это потом содержать, следить за порядком. И делать это будут жители либо УК и ТСЖ, но не без участия собственников жилья. Это ведь их территории, это для них делается.

Корр.: На работы есть гарантии?

Е.Н.: 36 месяцев. То есть полноценные три зимы.

Корр.: Евгений, в 2017 году к реализации проекта были вопросы. Ошибки прошлого сезона учтены?

Е.Н.: В 2018 году работа проводится гораздо качественнее. В прошлом году не было никакого опыта в его реализации. Город вошел в программу весной, времени на подготовку было крайне мало. В 2017-м проектную документацию в виде эскизов делали сами жители. Зачастую это были просто картинки – как горожане видят свой обновленный двор, при этом не были учтены технические моменты, такие как рельеф, коммуникации, строительные нормы. В 2018 году и эскизы, и проектно-сметную документацию разрабатывала компания-подрядчик с учетом этих немаловажных факторов.

Было много вопросов в прошлом году к генподрядчику. Он просто не потянул такой объем работ одновременно на большом количестве объектов. Начал с большим опозданием, работы постоянно останавливались. Многое не успел в срок.

В 2018 году конкурс выиграла значительно более крупная и надежная компания с большим парком техники, собственным асфальтовым производством, командой профессионалов и субподрядчиков. Пока к ним нет никаких вопросов. Начали даже раньше. На сегодняшний день уже закончены работы по благоустройству 11 дворов – установлены новые бордюрные камни, проведено асфальтирование тротуаров и проездов, осталось установить там скамейки и урны, смонтировать освещение.