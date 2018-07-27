Фото: instagram.com/kiselek19
26-летняя жительница Новосибирска Екатерина Киселева стала самой сексуальной девушкой по версии журнала Maxim. Об этом девушка сообщила в своем Instagram. Теперь фотография Екатерины украсит сентябрьский номер журнала.
Конкурс от Maxim стартовал весной: любая желающая девушка могла выложить в соцсети откровенную фотографию, помеченную специальным хештегом. Редакторы выбрали десять девушек, в число которых вошла Екатерина Киселева.
Отмечается, что девушка работает профессиональной моделью, но в конкурсе красоты участвовала впервые.
Комментарии
кому и кобыла невеста, не очень на мой взгляд...
цапля какая-то )))
27.07.2018 14:52
- гость - прЫнц???
Девки всякие нужны, девки всякие важны....
Мыло