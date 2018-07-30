Новая рабочая неделя будет наполнена в культурном плане интересными спектаклями, новыми фильмами, а также интересными выставками. Что из этого вам стоит посетить, читайте в нашем гиде.
Понедельник
Начните неделю с хорошего кино. На большой экран в прошлый четверг вышли ирландские ужасы "Обитатели", картина с Томом Крузом "Миссия невыполнима: Последствия", добрый детский фильм "Белль и Себастьян: Приключения продолжаются" и мексиканская лента "Убежище дьявола". Любителям интеллектуального кино стоит посмотреть "Свидетели" и "Мектуб, моя любовь".
Вторник
На теАRTральной площадке "Спичка" в 19:00 покажут спектакль, основанный на произведении Антона Чехова "Каштанка" (16+). Над постановкой работали представители нового барнаульского театрального сообщества "НОС".
"Ткань спектакля представляет собой полотно, сшитое из чеховской прозы, реальных фактов, урбанистики, размышлений о причинах тех или иных поступков персонажей и реальных людей и писем Антона Павловича Чехова", — рассказывают о спектакле представители "Спички".
Подробности по телефону: +7 (3852) 57–16–47.
Среда
1 августа в 19.00 в Барнауле состоится 10-й Международный флешмоб женственности (0+). Участники будут собираться у фонтана на нулевом километре. В программе: шествие по аллее на проспекте Ленина и общее фото возле надписи "Я люблю Барнаул" (ТЦ "Проспект").
Тем, кто решит принять участие, стоит надеть красивое платье или юбку и взять с собой живые цветы, которые в процессе флешмоба нужно будет подарить незнакомой женщине.
Также стоит сходить на новую выставку "Шукшин. Палитра героя" (12+) в галерею "Республика ИЗО" (Космонавтов, 6). Это национальный мультижанровый выставочный проект, посетить который можно будет до 10 августа. Здесь современные художники переосмысливают творчество Василия Шукшина с помощью нового визуального языка, театральных и кинематографических форм.
Ранее выставка "Шукшин. Палитра героя" уже побывала в Санкт-Петербурге и Уфе. Помимо Барнаула, проект будет представлен до конца 2018 года в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. Все подробности в группе мероприятия.
Четверг
В 19:00 в Барнауле пройдет пешеходная экскурсия "Нагорный парк" (0+), участники которой смогут посмотреть на город с высоты террас Нагорного парка. Здесь расскажут о том, что за люди создавали историю краевой столицы, а также о таких барнаульских местах, как Порт-Артур, Владивосток, Зайчанская слобода, утраченная церковь Иоанна Предтечи и многом другом. Место встречи: возле нижней террасы лестницы в Нагорный парк. Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (3852) 63–35–75 или на сайте организаторов.
Пятница
Любители повеселиться могут в конце недели отправиться на вечеринку "Летний Dance" в клуб "Питер" (Взлетная, 2е), а те, кто предпочитает спокойный отдых — в кино на премьерные картины, среди которых ужасы "Судная ночь", триллеры "Шпионская игра" и "Опасная игра Слоун", боевик "Кодекс Готти", фантастическая китайская лента "Планета зверей" и приключенческий фильм для детей и семейного просмотра "Кристофер Робин".
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